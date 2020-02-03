Fiat Egea’dan büyük başarı!

Türkiye Bursa’da FCA’nın en iyi ve en yüksek puanlı fabrikasında üretilen Egea, Almanya'da sınıfının en dayanaklı ve sorunsuz aracı seçildi. Almanya'nın resmi araç muayene merkezi GTÜ tarafından gerçekleştirilen, otomobillerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak, otomobil satın almak isteyenler için rehber niteliğinde olan araştırma AutoZeitung dergisinin özel sayısında yayınlandı. Rapora göre, Fiat Egea tamir gerektiren sorunlar kategorisinde 100 araç içerisinde 0,84'lük hata oranı ile “kompakt otomobiller sınıfının en iyisi” olarak belirlendi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Ürün özellikleri ve fiyat / fayda dengesiyle, 2016 yılında AutoBest tarafından ‘Avrupa'nın En İyi Otomobili' seçilen Egea, satışa sunulduğu tüm pazarlarda ilgi gördü. Dört yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olan Fiat Egea, Avrupa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Tofaş'ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea'nın, Almanya'da üç yılını doldurmuş her araca yapılan kapsamlı testlerde rakiplerini önemli bir farkla geride bırakarak “segmentinin en dayanıklı otomobili” seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Egea'nın başta ülkemiz ve Avrupa olmak üzere, küresel pazarlardaki başarısını sürdüreceğine inanıyoruz” dedi.