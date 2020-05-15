Fiat Professional’da mayıs ayı kampanyası var

Fiat Professional, mayıs ayında cazip ödeme koşulları ve kredi erteleme imkanları sunmayı sürdürüyor. Corona virüsü (Covid-19), salgınında yaşanan özel durumdan ötürü bayilerini online ortama taşıyan, model yılı gözetmeden ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunan, garanti sürelerini haziran sonuna kadar uzatarak bakım sürelerini 3 ay veya 3 bin kilometreye kadar esneten marka, satış ve satış sonrası hizmetleriyle tüketicinin yanında olmayı hedefliyor.

Fiat Professional'ın Mayıs ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Üstelik, 3 ay erteleme imkanı da var. Fiat Professional, Doblo ve Fiorino Combi modellerinde sağlık ve emniyet çalışanlarına özel yüzde 3 indirim sağlıyor.

Ducato modelleri için de 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi avantajı sunuyor. Bu model için sunulan avantajlar arasında ek olarak, 2 bin TL'ye kadar nakit desteği de yer alıyor.