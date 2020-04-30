Fiat servis ve bayilerini pazartesi günü açacak!

Ekonomik durumun tekrar normale dönmesi için İtalya’da başlatılan bazı çalışmalara; FCA’da bayi ve servislerini, güvenlik ve sağlık önemleri alarak açıp destek olacak. FCA’nın İtalya’da bulunan tesislerinin birçoğu özel işletmeler tarafından yönetiliyor. Marka sadece ülkede bulunan büyük servis ve bayilere sahip.

Dev grup bu hafta ticari araç üretimi yapılan Atessa’da faaliyete başlamıştı. Ayrıca Melfi ve Torino’da yer alan Mirafiori fabrikalarında da üretimler yavaşta olsa belirli önlemler alınarak başladı. Marka Melfi’de Jeep’in hibrit otomobillerini üretirken Torino’daki Mirafiori fabrikasında 500 modelinin elektrikli versiyonunu üretiyor.