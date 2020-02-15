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Fiat Sırbistan’daki üretimini durdurma kararı aldı!

İtalyan markanın Avrupa'daki en önemli üretim lokasyonlarından biri olan Sırbistan'daki fabrikası Corona virüsü sebebiyle Çin'den gelecek olan parçaların eksikliğinden dolayı geçici olarak üretime ara verdi.

08:27 -
Haberler Otomotiv
Fiat Sırbistan’daki üretimini durdurma kararı aldı!

Avrupa’daki üreticiler arasında ilk etkilenen marka olan FCA, Sırbistan’daki tesiste 500L model araçlarını üretiyor. Üretim esnasında Çin’den gelen elektronik parçalarla ilgili tedarik sorunlarının ortaya çıkması firmayı geçici olarak üretime ara vermeye itti.

FCA sözcüsü konuyla alakalı yorum yapmaktan kaçındı. Ancak firma 6 şubat tarihinde konuyla alakalı tedarik sorunu yaşadıkları zaman 2 – 4 hafta aralığında üretime ara verebileceklerini belirtmişti.

Sırbistan’da yer alan tesis yıllık 40 bin üretim kapasitesine sahip. Belgrad’ta yayınlanan günlük gazete Danas’ın haberine göre FCA, Kragujevac Fabrikası’nın üretimi durdurma hamlesini daha öncesinde bildirdiğini belirtti.

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