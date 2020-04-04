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Fiat Türkiye dijitale geçti!

Fiat, tüm bayilerinde görüntülü görüşme hizmetini devreye aldı. Daha önce 35 bayisinde canlı ve görüntülü görüşme hizmeti sağlayan marka, 3 Nisan’dan itibaren Türkiye’de bulunan bayilik ağının tamamını online ortama taşıdı.

Sozcu.com.tr
14:19 -
Haberler Otomotiv
Fiat Türkiye dijitale geçti!

Fiat, dijital altyapısını genişleterek tüm bayilerinde, online görüşme hizmeti vermeye başladı. Bu kapsamda, müşteriler markanın internet sitesinden bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla dilediği bayinin temsilcisine bağlanabilecek.

Marka Direktörü Altan Aytaç, “Fiat markası olarak, konfora, tasarıma, teknolojiye herkes ulaşabilsin diye çalışıyoruz. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle, showroom trafiğinin doğal olarak yavaşladığı, insanların evlerinden veya iş yerlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bugünlerde, ulaşılabilir olmak adına altyapı çalışmalarımızı hızlandırdık. Görüntülü görüşme uygulamamızı Türkiye genelindeki tüm bayilerimizde devreye aldık ve Fiat showroom'larını müşterilerimizin evine getirdik. Uygulamayla, müşterilerimize olduğu kadar bayilerimize de önemli ölçüde destek olmayı hedefliyoruz. Bireysel ve kurumsal olarak üzerimize düşen önemli sorumlulukları yerine getirerek yaşadığımız bu zorlu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

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