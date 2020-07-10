Fiat ve BiTaksi’den kabinli taksi

Pandemiyle birlikte artan bireysel mobilite ihtiyaçlarına bir çözümde Fiat ve BiTaksi’den geldi. Aslına bakarsanız dünyanın birçok metropolünde kullanılan taksilerde de uygulanan bu sistem artık Türkiye’de de olacak.

Sürücü ve yolcuyu bir bölmeyle ayıracak olan bu sistem Fiat’ın Türkiye’de ürettiği Egea modellerine uygulanacak hatta şu anda 100 kabinli taksi yollarda… Otomobilin ön ve arka koltuklarını fiziksel olarak birbirinden ayıran bu bölme doğal olarak klima ve ortamın havasını da etkileyecek.

Tofaş Ar-Ge Merkezi'nde, sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi geliştirildi. Buna göre, aracın sürücü ve yolcu bölümlerini birbirinden tamamen ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor. Böylece, klima sistemindeki hava alışverişi de filtrelenmiş oluyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabildiğinden, 0,10 mikron boyuta sahip Covid-19 virüsünün de geçişine engel oluyor.

ARACIMI KABİNLİ TAKSİYE NASIL ÇEVİRİRİM?

BiTaksi sürücü iletişim ofislerine başvuru yaparak aracınızı kabinli taksiye çevirebiliyorsunuz. Kabinli taksileri uygulama üzerinden tercih edebiliyorsunuz ve fiyat farkı da olmuyor. Online ödeme, destinasyonlu yolculuk ve sıfır temas bu konuda en önemli başlıklar…

Ek olarak, sürücü uygulaması üzerinden bildirimler göndererek projeyi anlatan BiTaksi, dileyenleri Fiat tarafından belirlenen yetkili servislere yönlendiriyor. Yetkili servislerle montajın tamamlanmasının ardından, BiTaksi’ye araç plakası ve Fiat tarafından verilen sertifika ile birlikte bilgi verilmesi gerekiyor. Firma ekipleri ilgili araçları ‘Klasik Taksi’ kategorisinden ‘Kabinli Taksi’ kategorisine taşıyarak işlemi tamamlıyor.

1.5 mm kalınlığındaki bu bölme şeffaf, solma ve kırılma durumları olmayan bir şekilde ve hiçbir şekilde önden arkaya hava geçirmeyen tasarımda üretilmiş. Sürücüler ve araç sahipleri 2500 TL’ye bu bölmeyi yaptırabilecekler. Parçanın da 2 yıl boyunca garantisi bulunuyor.

BiTaksi Genel Müdürü Kaan Sancaklı; “Günde yaklaşık 800 bin yolculuğa ev sahipliği yapan taksi sektörü hem yolculuk sayısında hem de ekonomik olarak büyük bir durgunluğa girdi. Bu yüzden “Kabinli Taksi” projemizi hayata geçirmek için Fiat ile bir araya geldik. Dünyada ilk kez bir mobil uygulamanın ve otomobil markasının iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz projemiz kapsamında, hem yolcu hem de sürücülere güvenli ve izole yolculuk imkanı sağlanmış oluyor. BiTaksi uygulamasının ana ekranından, ‘Kabinli’

seçeneğini seçtiklerinde ve ‘BiTaksi Gönder’e tıkladıklarında en yakındaki Kabinli Taksi yolculara ulaşacak.” dedi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Fiat markası olarak amacımız konfor, tasarım ve teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Yaşadığımız bu sıra dışı süreçte, yetkinliklerimizi ve gücümüzü topluma ve müşterilerimize fayda yaratmaya yönelttik. Tofaş Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen kabin izolasyon sistemimiz, titiz bir güvenlik anlayışı ile piyasadaki uygulamalardan farklı olarak sürücü ve yolcuyu koruyacak, teması en aza indirecek çözümler içeriyor. Örneğin, izolasyonu sağlayan panelin üst kısmında kullanılan PETG malzeme sürücü ve yolcu güvenliği düşünülerek ve gerekli testlerden geçirilerek tercih edildi. Panelin alt ve üst kısımları, araç tasarımına göre formlara sahip. Bu formlar parçaların araç ile uyumunu sağlamak amacıyla tasarlandı ve özel olarak üretilen kalıplarda oluşturuldu. Ergonomik tasarımımız bu formlar sayesinde sürücünün ve arka koltuktaki yolcunun rahat seyahat edebilmesi için optimum oturma ve diz mesafesini sunuyor.” dedi.