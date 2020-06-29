Filo kiralama devi yıl sonu için tarihi bir hedef koydu

2020 yılının ilk 6 ayında 2 milyar TL'lik yatırımla, 8 bin 400 araç siparişi verdiklerini söyleyen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 2020 yılının sonunda ise toplam 20 bin adetlik araç alımına imza atacaklarını söyledi.

CUMHURİYET TARİHİ

Vural Ak, “Yılın başında verdiğimiz 8 bin 400 araçlık siparişin yarısını plakaladık ve müşterilerimize teslim ediyoruz. Kalan yarısı ise pandemi sürecinden ötürü Temmuz ve Ağustos aylarında teslim edilecek.2020 yılı sonunda ulaşacağımız 20 bin adetlik satın alma rakamıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük otomobil alımını, tamamen yerli bankalar ve öz kaynaklarımız ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan şirketlerin çoğunluğu filo kiralamasında kendilerini tercih ettiğini söyleyen Vural Ak şöyle konuştu:

1 MİLYARLIK 2.EL

“Bu büyük kurumlar bu dönemde çalışanları için yaptıkları filo anlaşmalarının, onların sağlığı için de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha test etmiş oldular. Ayrıca son tüketici de otomobil sahibi olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladı. Otomobiller artık bizim dünyamızda sağlıklı yaşamın en önemli parçası haline geldi. Alışverişe, işe, seyahate artık kendi araçlarımızla gidiyoruz. Son 10 yıldır liderliğini yaptığımız ikinci el araç satışlarında da, tüketicilerin bekleyen talebi nedeniyle normalin de üzerinde bir sonuç elde ettik. Yılın ilk 6 ayında bu alandaki ciromuz 1 milyar TL'ye ulaştı.”