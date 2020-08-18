Filolar lastiklerinizi dijital ortamdan izleyebileceksiniz

Firma, “ContiConnect” dijital izleme sistemi ile filolardaki tüm araçların lastik basıncı ve sıcaklığı gibi hayati önem taşıyan verileri her an izleyebilmeye olanak tanıyor.

ContiConnect Yard, filo parkına girer girmez lastikle ilgili oluşan ve/veya oluşabilecek sorunların tespiti ve çözümünü filo yöneticilerine aktarıyor. Bu sayede filo araçlarındaki lastiklerin uzun vadede arıza yapmasının önüne geçiliyor, lastik değişim sürelerini maksimuma çıkarıyor ve karkas kaplanabilirliğini artıyor.

Yeni teknolojiyle ilgili açıklamada bulunan Continental Yönetim Kurulu Üyesi ve Lastik Grubu Başkanı Nikolai Setzer, “ContiConnect, Continental’in daha geniş kapsamlı bir lastik veri hizmetleri sağlayıcısı olmasının başlangıç noktasıdır. Bu dijital lastik izleme platformu ile premium lastik üreticisinden çözüm sağlayıcısı olmaya doğru büyük bir adım atmış oluyoruz. lastik sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübemizi, kamyon, otobüs ve greyder lastiklerinden başlayarak, sensörlerden gelen verilerle zenginleştiriyoruz” diye açıkladı.

SİSTEMİN EN ÖNEMLİ ELEMANLARI SENSÖRLER

Lastiklerin filoların en büyük masraf kalemlerinden biri olduğunu söyleyen Continental Türkiye Kamyon Lastikleri Satış Müdürü Hartwig Kühn, Continental lastik sensörlerinin ContiConnect™ sisteminin en önemli parçası olduğunu belirtti. Kühn, “Continental lastik sensörleri, lastik arızasının en büyük nedenlerinden biri olan hava kaybını tespit ederek trafikte lastikten kaynaklanan arızaları azaltmaya yardımcı olur. Çünkü hava basıncı yüzde 20 düşük olan lastiklerin karkas ömrü yüzde 30 azalır. Bu noktada da hava basıncının düzenli kontrolü, lastik aşınmasını minimuma indirerek lastik ömrünü uzatır. Ayrıca, lastik basıncının doğruluğundan emin olmak, mümkün olan en yüksek yakıt verimliliğini garanti ederek yakıt maliyetlerini kısar, lastik aşınmasını azaltarak lastik ömrünü uzatır ve lastik patlamalarını önlemeye yardımcı olarak optimum güvenliği sağlar” dedi.