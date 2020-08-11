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Fiyatı neredeyse 4 milyon TL olacak!

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin en yeni GT modeli olan Roma eylül ayında Türkiye'de olacak. Bu yıl 2 adet olarak Türkiye'ye gelecek olan otomobilin tüm örnekleri daha şimdiden satıldı. Roma'nın Türkiye fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL olacak açıklandı!

Sozcu.com.tr
08:17 -
Haberler Otomotiv
Fiyatı neredeyse 4 milyon TL olacak!

Ferrari'nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Kendine özgü ikonik tasarımıyla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya'nın başkenti Roma'dan alan modelden 2020 yılı içerisinde Türkiye'ye iki adet gelmesi planlanıyordu. Bu kapsamda, Eylül ayında Türkiye'ye gelecek iki adet Ferrari Roma'nın ikisi de henüz Türkiye'ye gelmeden satıldı.

Ferrari Roma, tasarım zerafeti, son teknoloji hafif modüler yapısı ve yenilikçi fonksiyonlarının yanında benzersiz performans ve yol tutuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma'nın 7500 d/d'da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale'de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s'ye 3.4 saniyede ulaşıyor. Ferrari Roma'nın anahtar teslim Türkiye satış fiyatı ise 3 milyon 981 bin TL.

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