Ford Avrupa’daki bayi ağını küçültecek!

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley kaç bayinin bu durumdan etkileneceğiyle alakalı bir açıklamada bulunmadı. Automotive News’ın haberine göre Rowley bu adım için “Avrupa pazarı için uygun olacak” açıklamasını yaptı.

Auto Retail Agenda gazetesinin haberine göre Ford’un Avrupa’daki en büyük pazarı olan İngiltere’de 400 bayisinden 180’ninin kapanma riski bulunuyor. Rowley, kapatılan bayilerin markanın kârlılığına olumlu katkısı olacağını belirtti. “Çok fazla maiyetin olduğu dağıtım ağında bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Çünkü bu maliyetleri sattığımız otomobillerin fiyatına eklememiz gerekiyor. Ağımızı daha verimli bir hâle getirmek istiyoruz.” dedi.

Rowley, “Bayilerimiz yaptıkları yatırımın geri dönüşünü bekleyen ortaklarımızdır. Perakende dünyası değişiyor. Daha az bayii ve daha az fiziksel bir satış ağına sahip olmak hakkında ciddi düşüncelerimiz var.” açıklamasında bulundu.

Grubun yeni tam elektrikli otomobili olarak geliştirdiği Mustang Mach-e ile online satış sistemine başlaması aslında bu konuyla alakalı atılmış en önemli adım. Bu konuyla alakalı Rowley, “Müşteriler internetten de otomobil siparişi verebilmeyi istiyor. Hatta internetten satın almak istiyorlar.” dedi.