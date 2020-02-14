Ford Avrupa’daki Fiesta üretimini azaltıyor!

İngiltere’de en çok satan otomobil olan Ford’un Fiesta modeli, yine İngiltere’deki düşük talepten dolayı zor günler yaşıyor. 2019 yılında toplam 77 bin 833 adet Ford Fiesta’yı trafiğe kayıt ettiren İngilizler içten yanmalı motorlu araçlara olan ilginin azalmasıyla birlikte tüketim yönlerini değiştirdi.

Automotive News Europe’nin haberine göre Güney Avrupa ve İngiltere’deki düşük talepler Fiesta gibi hacimli satış adedine ulaşılan otomobillerin üretimiyle alakalı markayı yeniden planlamaya itti. Ford’un Köln’deki fabrikası haftanın 5 günü üretim için çalışırken yeni planla 4 gün çalışacak. Bu tesiste toplam 2200 çalışan bulunuyor.

İngiltere’nin Brexit sürecinin de direkt olarak etkilediği ekonomik durum yüzünden Ocak ayındaki oazar yüzde 7.3 daraldı. Köln fabrikası günde 1150 Fiesta üretiyor ve bunun 3’te biri İngiltere’ye gidiyor.