Ford corona virüsünden bu şekilde kurtulacak!

Corona virüsü salgını birçok otomotiv üreticisine ciddi zararlar verdi. Ama teknik olarak çözüm odaklı çalışan endüstri salgın konusunda da bazı teknolojiler geliştiriyor. Bu teknolojler arasında bir yenisi de Ford tarafından geliştirildi. “Heated Software Enhancement” yani “Isıtmalı yazılım geliştirme” adı verilen bu sistem, otomobilin kabinini 53 santigrat dereceye kadar ısıtıp içerideki virüsleri öldürüyor.

Sistem kabini bu yüksek dereceye çıkarmak için motoru normalde daha yüksek bir sıcaklıkta çalıştırıyor. Sistem etkinleştirildiğinde ise araç uyarı ışıklarını çalıştırıyor ve ısınma işlemi bitene kadar bu ışıkları yakıp söndürmeye devam ediyor.

New York, Michigan, Massachusetts, Ohio ve Florida polis otomobilleri bu yazılımı şu an test ediyorlar. Polis gücünün büyük bir araç filosu olduğu için teste bu noktadan başlamak Ford için daha avantajlı oldu. Bu duruma ek olarak küçük filosu olan araçlara Ford bayiileri bu uygulamayı yükleyebiliyor.

Polis otomobillerinin 2016-2019 modellerinde bu sistemi aktif etmek için hız sabitleme düğmesine basmanız gerekiyor. Daha eski modellerde ise bu sistem OBD soketinden takılan bir kumanda ile çözülebiliyor.

Sistem uygun temizleme yöntemleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış. Ama virüsün ulaştığı her noktaya ulaşabilecek mi kesin bir bilgi yok. Test sürecinde bu soruya da cevap bulunacağa benziyor.

Marka bu sistemi geliştirmek için Ohio State University ile birlikte çalışıyor. Jeff Jahnes ve Jesse Kwiek mikrobiyoloji laboratuvarı sorumluları, “Yaptığımız çalışmalarda Ford marka polis araçlarının iç yüzeylerinde kullanılan materyaller, kabini 15 santigrattan 56 santigrat dereceye çıkarttığımızda viral konsantrasyonda yüzde 99’dan daha fazla azalma olduğu görünüyor” açıklamasında bulundular.

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Ford’un geliştirme ve satın alma sorumlusu Hau Thai-Tang, “Hepimizi korumak için ön saflarda bulunanlar virüse maruz kalıp koruyucu önlemler alınmasına ihtiyaç duyarlar. Biz de bu duruma nasıl yardımcı olabileceğimiz için kendimize baktık. Bu durumda aracın şanzıman ve ısı kontrol sistemlerini bir virüs temizleme silahına dönüştürdük” dedi.