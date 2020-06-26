Ford kabini virüsten koruyan filtre üretti!

Ford, müşterilerinin araçlarını virüs, toz, polen ve kir parçacıklarını hapsederek koruyan, daha sağlıklı ve rahat yolculuklar yapmalarına imkan sunacak yeni bir gelişmiş hava filtresini ürün gamına ekleyeceğini duyurdu.

Ford'un yeni MicronAir filtresiyle sürücüler ve araç içindeki yolcular, limonda bulunan sitrik asitten faydalanan bir sistemle insan saçının binde birinden daha küçük virüs, bakteri, toz ve partiküllerden korunacak. Ford ürün yelpazesine giren bu yeni kabin hava filtresi, Domuz Gribi (H1N1) ve corona virüsü gibi virüslere karşı da koruma sağlıyor ve virüslerin araç içine girmesini engelliyor.

Freudenberg Filtrasyon uzmanları tarafından geliştirilen Ford MicronAir Protect kabin hava filtresi, önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek çeşitli virüs, mikropların yanı sıra alerjik polen ve tozların da araç içerisine girmesini engelliyor. Yeni kabin hava filtresi, karbon ve limonda bulunan sitrik asit içeren bir formülle geliştirilen özel bir aktif tabaka kullanıyor. Sistem, istenmeyen bakteriler, virüs, maya ve mantarlara karşı koruma sağlarken, antiviral özelliğe sahip bulunuyor.

Araç içindeki sürücüler ve yolcular için dışarıdan gelen virüs, bakteri, polen ve tozların ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu vurgulayan Ford Avrupa Müşteri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nigel Brackenbury, MicronAir Protect kabin hava filtresi için, “Ford'un müşterilerine sunduğu yeni filtre sistemi, otomobilde seyahat eden herkesin sağlığının korunması için düşük maliyetli ama oldukça etkili bir önlem olacak” dedi.

Virüslerin etkisizleştirilmesinde %99,9 etkili

MicronAir Protect kabin hava filtresi sahip olduğu özel aktif katman sayesinde, temas eden virüslerin etkisizleştirilmesinde yüzde 99,9 oranda etkili oluyor. Bu virüslerin içerisinde Domuz Gribi (H1N1) ve HCov-229E de yer alırken, filtrenin mevcut şartlar sebebiyle henüz denenemese de Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2’ye karşı da aynı oranda (%99.9) etkin olması öngörülüyor. corona virüsleri, hapşırma, öksürme veya nefes yoluyla üretilen damlacıklarla yayılıyor. Yüzeylerde saatlerce hatta günlerce bulaşıcı olarak kalabiliyor. Rüzgar, sıcaklık değişiklikleri ve nem gibi faktörler bu parçacıkların tekrar havaya karışmasına neden olabilirken, filtre virüslerin araç içerisine girmesini engelliyor.