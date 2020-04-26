Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, devlet desteğinin önemine dikkat çekti

* Türkiye'de daha önce hiç böyle bir pandemi yaşamadık o yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz?

* Otomotiv sanayi olarak paranoyak ve analitiğiz. Verileri sürekli analiz edip değerlendirme yapıyoruz?

* Normale ne zaman döneceğimizi bilemediğimiz için ismi değiştirdik ve ‘yeni normale dönmek' dedik.

* Fabrikalarda yeniden üretime başlamak çok sıkıntılı, çok zor ve çok maliyetli ama kesinlikle gerekli. Yeni normalde üretim uzun süre katlanılacak bir durum değil çünkü sosyal mesafe kuralları nedeniyle aynı çalışan sayısıyla 100 yerine 50 araç üretmek durumundasınız. Bu maliyetleri artıracak.

* Bilinmez geleceği yönetmek üzerine kaslarımızı ne kadar geliştirirsek şirketler o kadar başarılı olacaktır.

* Türkiye'de biz devletten bir şey isterken çok dikkatli davranıyoruz ama Avrupa'da çok net bir şekilde, “Bana para desteği ver” diyorlar. Onları devlet fonluyor. Çünkü büyük devler yüzemezse ekonominin tüm çarkları bozulur. Devletler bunu asla istemez.

* Şu an normal bir zamanda değiliz. O yüzden taleplerin ekosistemin bozulmaması için istendiği bilinmeli.