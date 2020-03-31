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Ford Otosan süreye bir hafta daha ekledi!

Ford Otosan, Corona virüsü salgını sebebiyle üretimine ara verdiğini açıklayan ilk firmalardan biriydi. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada 6 Nisan olan bu süre bir hafta daha uzayarak 13 Nisan olarak güncellendi.

Sozcu.com.tr
11:22 -
Haberler Otomotiv
Ford Otosan süreye bir hafta daha ekledi!

Ford Otosan dün Kamuoyu Bilgilendirme Platformuna yaptığı açıklamada Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarındaki üretime 6 Nisan’a kadar ara verdiğini ancak yeni bir kararla bu süreyi 13 Nisan’a kadar uzattığını belirtti. İşte Ford Otosan’dan KAP’a yapılan o açıklama;

“18 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda 6 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler sonucunda bu süre 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”

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