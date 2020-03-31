Ford Otosan süreye bir hafta daha ekledi!

Ford Otosan dün Kamuoyu Bilgilendirme Platformuna yaptığı açıklamada Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarındaki üretime 6 Nisan’a kadar ara verdiğini ancak yeni bir kararla bu süreyi 13 Nisan’a kadar uzattığını belirtti. İşte Ford Otosan’dan KAP’a yapılan o açıklama;

“18 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda 6 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler sonucunda bu süre 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”