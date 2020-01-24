Ford Otosan yeni yatırımlarını devreye aldı!

Ford Otosan, Kocaeli Fabrikasındaki akıllı fabrika çalışmalarında endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini ve elektrikli araç üretimine de hizmet edecek alüminyum parçaları üretebilen yeni ve en hızlı robotik otomasyonlu pres hattı ‘Hat 30'u devreye aldığını duyurdu.

TOPLAM 2.2 MİLYON EUROLUK YATIRIM ANLAMINA GELİYOR

Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi sayesinde akıllı sensörler ile anlık olarak tüm süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek zamanlı olarak sağlanacak. Geliştirilen algoritmalar adaptif bir üretim süreç yönetimine imkan sunarken, sistemde oluşabilecek arızalar daha erken teşhis edilebilecek.

Tesiste geniş bant aralığına sahip kablosuz haberleşme teknolojisi sayesinde tüm makine ve enstrümanların uzaktan erişim ve kontrolü mümkün olacak. Otomatik üç boyutlu kalibrasyon sistemi ile geometrik doğruluğun sürekliliği sağlanacak, yeni nesil motor ve sürücüler ile de enerji tüketimi %10 azalacak.

Toplam 2,2 milyon euroluk yatırım ile hayata geçirilen Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, gelişmiş otomasyon alt yapısı sayesinde 7/24 çalışma imkanı sunuyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PARÇASI ÜRETMEK İÇİN 11.2 MİLYON EUROLUK YATIRIM!

Ford Otosan'ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon euroluk yatırımla devreye alınan yeni pres hattı ‘Hat 30' ise Kocaeli Fabrikası'nda pres kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı.

Mekanik sac merkezleme yerine sektörde bir ilk olarak ‘optik merkezleme teknolojisi' sisteminin devreye alındığı ‘Hat 30' projesi ile dakikada 6 parça olan üretim hızı %33 oranında artırılarak dakikada minimum 8 parçaya çıkarıldı.

YENİGÜN: “4. SANAYİ DEVRİMİNİ EN ÖN SAFLARDA YAŞIYORUZ!”

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak, akıllı fabrika olarak adlandırdığımız ‘Endüstri 4.0' çalışmalarımızı uzun soluklu yaptığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. Bu yatırım ve çalışmalarımız sonucunda Kocaeli Fabrikamız, Türkiye'de bir ilk olarak, geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dünyada kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak “Global Lighthouse Network” ağına katıldı. Ford'un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan Kocaeli Fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek, Endüstri 4.0'a uyumlu bir geliştirme süreci yürüttük. Bu gelişmeleri paylaşmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz.” dedi.