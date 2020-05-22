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Ford Puma ne zaman Türkiye’de olacak?

Markanın Türk tasarımcı Murat Güler tarafından tasarlanmış, B-SUV modeli olan Puma Türkiye'ye pandemi sebebiyle temmuz ayında gelecek.

Sozcu.com.tr
12:00 -
Haberler Otomotiv
Ford Puma ne zaman Türkiye’de olacak?

Bugün satışına başlanan, markanın kompakt sınıftaki SUV temsilcisi Kuga, Ford’un popülerliği artan SUV segmentindeki elini güçlendiriyor. Buna ek olarak otomobilin bir diğer yeni ve en çok merak edilen SUV modeli olan Puma içinse geri sayım başladı.

Murat Güler ve Ford Puma

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk Ford'un Türk tasarımcı Murat Güler imzalı modeli B-SUV sınıfındaki yeni modeli Puma'nın Türkiye'ye gelişinin pandemi nedeniyle temmuz ayına kaldığını belirtti. Araç normalde ilk çeyrek sonunda gelecekti.

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