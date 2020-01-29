Ford ve Renault fabrikalarını 10 Şubat’ta açacak!

Wuhan’da yer alan Renault fabrikası aslında Dongfeng Grubu adıyla anılıyor. Fransız markanın sözcüsü konuyla alakalı Wuhan’da yer alan fabrikalarının corona virüs yüzünden 10 Şubat tarihine kadar kapalı tutacak.

Bir diğer üretici olan Ford ise Chongqing ve Hangzhou’daki fabrikalarını Çin Ay Yeni Yılı tatili süresince kapalı tutmuştu. Şimdi ise bu tatil süresini 10 Şubat’a kadar uzatıyorlar. Ford ve Renault tesislerinin yeniden açılması, Çin’deki genişletilmiş Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesinden sekiz gün sonra olacak.

Dünyanın en değerli markaları arasında yer alan Toyota ise. Wuhan’daki fabrikasını 9 Şubat tarihine kadar kapalı olarak tutacağın duyurmuştu.

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(REUTERS)