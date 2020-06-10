Ford ve Volkswagen arasındaki ortaklık belirginleşiyor…

Üreticiler, Volkswagen tarafından geliştirilen bir şehir minibüsü, Ford tarafından geliştirilen ve üretilecek olan bir kapalı kasa minibüs ve 2022 yılından itibaren Ford Ranger platformu üzerine inşa edilecek olan Volkswagen pikap modellerini bu ortaklıkla üretecekler.

Amerika’nın 2 numaralı otomobil üreticisi pozisyonunda olan Ford, 2023 yılında Avrupa’da piyasaya suulması için yeni bir elektrikli otomobil üretecek. Bu aracın altyapısı Volkswagen’in elektrikli modellerinde kullandığı MEB modüler platformu olacak. Ford bu araçtan yılda 600 bin adetten fazla üretim hedefine sahip!

Ford ve Volkswagen 2019 yılı ocak ayında otonom sürüş teknolojileri, elektrikli otomobiller ve hafif ticari araç konularında ortaklık yapacakları duyurulmuştu. Her iki üretici bu sayede milyar dolar seviyelerinde maliyet azaltmış olacak.