Formula 1 yayını hakkında şok gelişme

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından biri olan Formula 1’de 2020 sezonu tamamlandı. Bu organizasyonun dijital bir platform üzerinden sezonluk olarak dizi mantığıyla yayınlanan bir belgeseli de mevcut ve F1 fanları gibi bu tarz spora ilgisi olmayanları da içine çekmeyi başarıyor.

Financial Times’ın haberine göre Formula 1’in dizisinden sonra Grand Prix yarışlarının da dijital bir platformda yayınlanması için bir pazarlık söz konusu. Eğer anlaşma sağlanırsa yarışların yayınlanacağı platformun Amazon’un platformu olduğu belirtiliyor.

F1’in eski Genel Müdürü Chase Carey, Financial Times’a “önemli tartışmalar yaptığını” söyledi… “Amazon ve tüm küresel dijital platformlar (yeni tarama anlaşmaları yürütmek üzerine) inanılmaz derecede önemli bir potansiyel iş ortağı ve işimizi genişletip büyütmemiz için bir fırsat.” dedi.

Tartışmalar, F1’in hedef kitlesini genişletmeye çalıştığı ve giderek daha fazla geleneksel TV ağları yerine çevrimiçi spor izlemeye geçiş yapan genç hayranları hedeflediği bir dönemde geldi. Amazon, Carey’in sözleri hakkında yorum yapmadı. Ancak dünya çapında canlı spor hakları için teklif verme konusunda en saldırgan stratejiye sahip internet devleri arasında yer alıyor.

Şirket, ABD’deki Ulusal Futbol Ligi maçlarını izleme hakkını elde etti, İngiltere’deki İngiltere Premier Ligi’nin yayıncıları arasında yer alıyor ve bu ayın başlarında Hindistan’daki büyük kriket maçlarını izlemek için anlaşmalar yapmak istediğini söyledi. Bu hareketler, spor izleyicilerini Prime abonelik hizmetlerine bağlamak için tasarlanmış durumda.

F1 ayrıca, 2020’de corona virüsü kaynaklı kayıpların ardından yeni gelirler kazanmak için baskı altında. Grup, yarış organizatörlerinden daha düşük ücretler ve seyircisiz yarışlar nedeniyle yılın ilk dokuz ayında 363 milyon dolarlık zarara uğradı.

Organizasyonu dört yıl önce 8 milyar dolara satın alan Amerikan grubu Liberty Media, nisan ayında F1’e 1,4 milyar dolar nakit akıtmak zorunda kaldı. Ayrıca işgücünün yarısını geride bıraktı ve pandemiyi atlatmak için yöneticilerle maaş kesintileri yapmaya karar verdi.

Bununla birlikte, Amazon ve diğer büyük internet şirketleri, yayıncıların daha önce F1’i gösterme hakları için ödediği parayı teklif etme konusunda isteksiz davrandılar. Birleşik Krallık’ın en büyük yayıncılarından olan Sky ile anlaşan F1, 2024’e kadar anlaşmasını sürdürecek ve senelik 250 milyon dolar ödeme yapacak.

F1 bu yıl Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İskandinav ülkelerindeki TV hakları anlaşmalarını müzakere etti veya yeniledi, aynı zamanda Brezilya’da da bir anlaşmayı sonuçlandırma sürecinde. Yayın anlaşmaları toplam F1 gelirlerinin yaklaşık üçte birini temsil ediyor.

Carey, çevrimiçi gruplarla eleme anlaşmalarına geçmenin “aşamalı” bir süreç olacağını söyledi. F1’in, “büyük olasılıkla en sevdikleri spor etkinliklerini dijital bir platformda izlemeye pek alışık olmayan” hayranlarını yabancılaştırmaktan endişe duyduğunu söyledi.

Carey, F1’in geleneksel yayın ortaklarının sözde üst düzey yayın hizmetlerine büyük yatırımlar yaptığına da işaret etti. Buna Birleşik Krallık’taki Sky ve ABD’de F1’i görüntüleyen ESPN spor kanallarının sahibi Disney dahil.. F1'in dijital ayak izini genişletmek, Bay Carey'in önceliklerinden biri oldu. Bunun da en büyük örneği Netflix’te yayınlanan “Drive to Survive” oldu.

Motor Sporları Ağı’nın baş işletme sorumlusu Mehul Kapadia, bu çevrimiçi çabaların, hayranların sporda sahne arkasına geçmelerine izin vererek daha genç izleyicilerin ilgisini çekmeye yardımcı olduğunu söyledi.