Formula 1’in CEO’sundan haber var!

Formula 1’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda Carey, “Kimsenin bu durumun ne zaman düzeleceğine dair bir fikri yok ama bugünler geçecek. Her şey normale dönünce biz de tekrardan yarışmaya hazır olacağız. F1 fanatiklerine 2020 yılının Şampiyonluk Sezonunu getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Carey, sezonun iptal edilebileceğine dair bir ihtimalin varlığından da bahsetti. Carey, “Tavimde bulunan yarışlar ertelenebilir, ancak buna rağmen partnerlerimiz, sezonun 15-18 yarışlık yeni bir takvimle birlikte yaz aylarından itibaren başlamasını bekliyoruz. Buna ek olarak sezonun bitme tarihinin de 27-29 Kasım döneminin ilerisinde olacağını bekliyoruz. 2020 yarış takviminde yapmayı planladığımız değişikler bize bunu gösteriyor.” açıklamalarında bulundu.

Carey, an itibariyle yarışların ne zaman başlayacağına dair kesin bir açıklama yapamadıklarını da belirtiyor.