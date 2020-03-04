Frankfurt Otomobil Fuarı “Münih’te” yapılacak!

Münih, Frankfurt Otomobil Fuarı’nın yapılacağı yeni yer olarak belirlendi. VDA Başkanı Hildegard Mueller, Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği’nde Münih kentindeki çekici lokasyonları ve meydanları anlatan bir sunum gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca VDA(Verband der Automobilindustrie), IAA yani Frankfurt Otomobil Fuarı’nın standart ve alışılmış olan bir otomobil fuarından daha hareketli bir organizasyon haline geleceğini belirtti.

Fuar yeni alanında daha aktif bir sisteme sahip olacak. Şehirdeki bazı meydanlar ve sokaklar fuar döneminde bu organizasyon için kullanılacak. Dernek zaten Frankfurt Otomobil Fuarı’nın 70 yıldır aynı yerde olduğunu ve bunun değişeceğini Ocak ayının sonlarına doğru açıklamıştı. Münih’in haricinde Berlin, Hamburg gibi şehirler de listede potansiyel olarak bulunan alternatifler arasındaydı.

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Frankfurt Otomobil Fuarı, Alman otomotiv endüstrisi açısından oldukça önemli bir organizasyon. Paris Otomobil Fuarı ile birlikte dönüşümlü olarak gerçekleştirilen bu fuara katılım düşse de en son 560 bin ziyaretçinin fuara gittiği gözüküyor. Son yıllarda otomobil fuarlarının yüksek maliyetleri markaları ve katılımcıları farklı alternatiflere sürüklüyor. Markaların bazıları fuara katılmak yerine yeni model tanıtımlarını online olarak gerçekleştiriyor.