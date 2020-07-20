Fransa merkezli Türk firmadan Yozgat’a 4.8 milyon liralık yatırım

Yeni nesil plaka teknolojisi kar ve çamurun yüzeyinde kalmadığı, siilinme ve kararmaya karşı son derece dayanıklı olan ve en önemlisi üzerinde bulunan QR kod, elektronik çip, hologram ve seri numarasi sistemleriyle emniyet açısından büyük kolaylık sağlıyor.

Fransa'da bulunan dünya plaka pazarının Türk üreticilerinden Zifort Immatriculation sektördeki değişimi ve Türkiye’nin bu değişime ayak uydurma süresini planlayarak Yozgat’a 4.8 milyon TL değerinde bir yatırım yaptı. Türkiye’de yılda ortalama olarak 8.5 milyon adetlik bir plaka satışı gerçekleştiğini düşünürsek, otomotiv pazarının büyüyeceğini de bu duruma eklediğimizde pazarın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyorsunuz.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Demirbaş, “Türkiye olarak dünya pazarında söz sahibi olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan şey gerekli alt yapı hizmetlerinin oluşturulması. 28 avrupa ülkesinde plaka pazarı büyüklüğü 750 milyon dolara yaklaşırken, pazar payı her yıl yüzde 2 oranında büyümeye devam ediyor. Avrupa' da ortalama 1000 kişiye, 602 araç düşerken, yılda 8.5 milyon plaka satışı yapılan ülkemizde ise 1000 kişiye ortalama 282 araç düşüyor. Covid-19 krizi nedeniyle yıllık bazda sektörde yüzde 5 oranında bir kayıp söz konusu ancak 2021 yılında yüzde 5 oranında bir büyüme bekliyoruz.” dedi.

Plaka sektörü, yeni araçlardan doğan ihtiyaçlar başta olmak üzere, ikinci el araçlar ve mevcut araçlarda hasara dayalı değişim yapan bir pazardan oluşuyor. Pazardaki en yüksek büyümeyi ise ticari araçlar oluşturuyor.