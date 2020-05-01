Fransa otomotiv pazarı yüzde 89 azaldı!

Fransa otomotiv pazarı yılın ilk dört ayında yüzde 48 düşerek 385 bin 676 adet olarak gerçekleşti. Mart ayının 16’sından itibaren kapanan otomobil satış noktalarıyla birlikte pazar, aynı ay yüzde 72 azalmıştı. Showroomların yeniden açılma tarihi ise 11 Mayıs olarak belirtiliyor.

Nisan ayı içinde bazı markalar ayın sonuna kadar teslimatlarını gerçekleştirdi. Fransız otomotiv pazarının dikkat çeken bir yanı ise İtalyan pazarına göre daha iyi durumda olması. İtalya’da satışlar nisan ayında yüzde 98 oranında geriledi!

Fransız üreticilerin satışları yüzde 84 oranında azalırken, yabancı markaların Fransa’daki nisan ayı satışları yüzde 95 seviyesinde geriledi. PSA ve Renault Fransa’nın büyük iki üreticisi ve ikisininde satış hacimlerinde yüzde 84 gerileme var. Ülkede satış yapan yabancı markaların ise her birinin satışları ise yüzde 90 oranında geriledi. Mercedes ve Nissan yüzde 98, Toyota ve Hyundai yüzde 97 ve Kia’nın satışlarındaki gerileme ise yüzde 96 olarak kaydedildi.

Volkswagen Grubu’nun Fransa’daki Nisan satışları ise Seat yüzde 97, VW ve Audi yüzde 96, Skoda’da yüzde 91 oranında gerileyerek tamamlandı. Otomobil modelleri arasında en üst seviyede bulunan markalar olan Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini ve Maserati ise hiç satılmadı.