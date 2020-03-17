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Fransa’daki üretimini tamamen durdurdu!

Fransız otomotiv devi Renault, dün açıkladığı İspanya'daki üretimini durdurma kararının ardından merkezi olan Fransa'daki üretimini de tamamen durdurdu. Dev grubun 12 tesisi ve 18 bin çalışanı bu durumdan etkileniyor!

Sozcu.com.tr
08:51 -
Haberler Otomotiv
Fransa’daki üretimini tamamen durdurdu!

Markanın merkezi olan Fransa’da 12 tesis ve bu fabrikalarda çalışan 18 bin kişi üretimi durdurma kararından etkileniyor. Avrupa’nın diğer ülkelerindeki fabrikalarının çalışması ise o ülkelerdeki duruma bağlı… Dev grubun aldığı karar Fransız hükümetinin açıkladığı önemler doğrultusunda gerçekleşti.

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Renault markası 2019 yılında 1.65 milyon adetlik satışla dünyanın en büyük 3. grubu olmuştu. Marka dün İspanya’da bulunan Palencia ve Valladolid fabrikalarında üretimi, tedarik sıkıntısı yüzünden birkaç günlüğüne durdurma kararı almıştı. Ayrıca Fransa’da Paris yakınlarında yer alan Flins fabrikasında Corona virüsü ile alakalı olmayan tedarik sıkıntıları yüzünden üretimini durdurmuştu.

Renault Grubu Slovenya, Romanya, Türkiye ve Fas’ta da fabrikalara sahip.

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