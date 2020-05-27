Fransa’dan otomotiv sektörüne rekor destek!

Macron, Fransa’nın temiz otomobil üretiminde Avrupa’da lider konumda olmasını istediklerini belirtti. Ayrıca Macron üretim hedefi olarak gelecek 5 yılda içinde milyon adet otomobil üretmeyi de hedefliyorlar.

Fransa devleti elektrikli otomobillerdeki teşvik miktarını da 6 bin eurodan 7 bin euroya çıkarttıklarını duyurdu. Macron, corona virüsü salgını sebebiyle düşen talebi artırmak için 1 milyar euro ayrıldığını belirtti. Plug-in hybrid motorlu araçlarda ise 2000 euroluk destek var.

Bu desteklerle birlikte eski ve çevreyi yenilerden daha fazla kirleten otomobil sahiplerinin yeni ve daha çevreci otomobiller satın alması hedefleniyor. 1 Haziran’da başlayacak olan bu teşvik çalışması 200 bin otomobile kaynak oluşturacak.

Kuzey Fransa’da yer alan Valeo otomobil yedek parça firmasının fabrikasını gezen Macron, corona virüsü krizinden sonra otonom ve elektrikli otomobillerin pazarın kilit oyuncuları olacağını da söyledi.

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Son olarak Macron şu anda Fransa’da üretilen hiçbir otomobil modelinin başka ülkelerde üretilmemesi gerektiğini de söyledi.