Fransız lüksünün en erişilebilir hâli…

PSA Grubu çatısı altında yer alan DS, grubun en lüks ve en prestijli modellerini üretmekten sorumlu. Ülkemizde de geride bıraktığımız yıllarda satış ve pazarlama faaliyetlerini artıran marka, pazarda kendine düşen payı almak için yoğun bir biçimde çalışıyor. Markanın DS 7 Crossback kompakt SUV modelinden sonra DS 3 Crossback B-SUV modelini kullanma fırsatı buldum.

Otomobile dışarıdan baktığınızda gövdenin yumuşak çizgilerinin parçalardaki keskin detaylarla sıkı ve farklı bir uyum içerisinde olduğunu hemen fark ediyorsunuz.

Özellikle test otomobilinin donanımıyla birlikte gelen koyu renkli ızgaralar ve gövde rengi otomobili dışarıdan daha şık ve agresif göstermiş diyebilirim.

Önden detaylıca otomobile baktığınızda farların hemen altında dik bir biçimde konumlandırılmış gündüz ledleri dikkatini çekiyor. Ayrıca farların motor kaputuyla birlikte bütünleştiği noktadaki düzensiz çizgi otomobile Fransız tasarımından bir detay gibi yorumlanabilir.

Marka logosunun yer aldığı motor ızgarası içine gizlenmiş krom detaylar ön kısıma üç boyutlu bir görünüm katmış.

DS 3 Crossback’in yanına geçtiğinizde ise SUV formunda olan çizgisini gövdenin yerden yüksekliğiyle fark ediyorsunuz. Özellikle B sütununa baktığınızda arka kapı camlarının asimetrik biçimde şekillendiğini görüyorsunuz.

Arka kapılarda yer alan bu tasarım detayı dışarıdan her ne kadar çekici ve merak uyandırıcı gelse de içeride klostrofobik bir ortam yaratmış. Bu duruma koyu renkli tavan döşemesi ve arka camlarda etki ediyor.

Siyah ve koyu gri renklerle bezeli jantlar otomobilin gövdesinin her yanında bulunan siyah renkli detaylarla aracı tamamlamış.

Yan profilde bir diğer dikkat çeken detay ise otomobilin kapı kolları. Bu parçalar aracın kapı kilidi açıldığı zaman yerinden çıkıyor ve kilit aktif edildiği zaman tekrar yuvasına giriyor…

Otomobilin arkasına geçtiğiniz zaman ise ince ve iki parçalı stoplar sizi karşılıyor. Bu stoplar kayar sinyallerle gece karanlığında fark edilebilirliğinizi artıyor.

Stopların tasarımı ve led teknolojili yapısı da karanlık olduğunda sizi daha fark edilir kılan ikinci bir detay olarak öne çıkıyor.

DS 3 Crossback’in arkasındaki bir diğer detay ise genç kullanıcıları sevindirecek bir parça oluyor. Otomobilin egzoz difüzörü ve çift çıkışlı egzozları arka kısımı daha sportif göstermiş.

Gelelim otomobilin içine… DS 3 Crossback’in sürücü kapısını açtığınız andan itibaren yüzünüze premium bir hava esintisi direkt olarak çarpıyor.

Otomobilin dışında kullanılan keskin ve geometrik tasarım çizgileri içeride de devam etmiş. Koltuklar, ön konsol ve kapı içlerinde kullanılan deri malzemeler DS 3 Crossback’i bulunduğu sınıfa yerleştirmiş.

Direksiyon koltuğuna oturduğunuzda ise karşınıza dört köşeli hatta eşkenar dörtgen formunda tasarlanmış düğmeler, gösterge paneli ve havalandırma menfezleri çıkıyor.

Üç kollu fonksiyonel direksiyon markanın DS 7 Crossback modelinde de tanıdık. Hemen arkada kalan gösterge panelini ise Peugeot’un i-Cockpit donanımıyla bağdaştırabilirsiniz.

Ön konsolun ortasında yer alan büyük ekran ise 10.3 inç boyutunda ve oldukça kullanışlı. Sistem size Apple Car Play ve Android Auto yazılımlarını da kullanma imkanı tanıyor.

Bu ekranı yöneteceğiniz tuşlar ise konsolun ortasına eşkenar dörtgenlerin içine gizlenmiş biçimde. Başta size birisi bunların düğme olduğunu belirtmezse alışana kadar bazı sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var.

Otomobilin içindeki en önemli detaylardan biri ise vites kolu ve etrafındaki düğmeler. Vites kolu PSA’nın diğer markalarında da tanıyacağımız tasarımda. Ancak bu bölümde yer alan kapı merkezi kilidi düğmeleri, cam açma düğmeleri alışılmışın dışında tasarlandığı için kullanıcıyı biraz zorluyor.

DS 3 Crossback’in boyutlarından bahsetmem gerekirse otomobil 4118 mm uzunluğunda, 1791 mm genişliğinde ve 1534 mm yüksekliğinde.

DS 3 Crossback’in aks mesafesi ise 2558 olarak belirtilmiş ayrıca kullanıcısına sunduğu bagaj hacmi de en az 350 litre…

Test otomobilimiz olan DS 3 Crossback’te 1.2 litrelik, 3 silindirli, turbo beslemeli PureTech motor yer alıyor. PSA’nın diğer markalarında da bulunan hatta kullanılan bu ünite 130 hp güç ve 230 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktaran otomobil 0’dan 100 km/s hıza 9.2 saniyede ulaşıyor.

Otomobilin kabinindeyken premium ortamın rüzgarına rahatça kapılıyorsunuz. Ancak hareket etmeye başladığınızda DS 3 Crossback’in sahip olduğu yürüyen aksamın PSA Grubu içinde yer alan diğer B-SUV modeller gibi hissettiriyor.

1.2 litrelik 3 silindirli motorun sarsıntılı çalışması kabin içindeki konforu ve elegan duruşu ek iyi etkilemediğini belirtebilirim.

Otomobilin tasarımı, ilgi çekmesi ve ekonomik motoru oldukça başarılı. Dışarıdan gel beni kullan mesajını çok iyi bir biçimde veriyor ve kullanıcıyı kendisine çekmeyi başarıyor. Ancak sürüşe başladığınız andan itibaren grupta yer alan diğer modellerden pek farklı olmadığını hissettirmesi biraz üzücü olabiliyor.

Otomobil ülkemizde 1.2 benzinli PureTech ve 1.5 BlueHDi motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. PureTech motorlu otomobilin fiyatı 250 bin 100 TL iken dizel motorlu versiyonun fiyatı ise 260 bin 200 TL olarak belirtilmiş.