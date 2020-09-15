Fren devinin başına bir Türk

Hitachi Automotive Systems Group Genel Müdürü Ahmet Yağcı, dünya devi şirkette üst düzey bir sorumluluk üstlendi. Ahmet Yağcı, Hitachi Automotive Systems Group bünyesinde Avrupa Operasyon Direktörü olarak atandı. Yaklaşık 25 yıllık liderlik ve farklı üretim operasyonlarında yönetim deneyimine sahip olan Yağcı, yeni görevine 1 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayacak.

Yağcı, yeni görevinde üretim operasyonlarına liderlik edecek.

Yağcı, bu görevinde tüm fabrikaların P&L ile beraber iş güvenliği, kalite, maliyet ve teslimat parametrelerini tanımlamak ve yayılımını sağlamak, müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik süreçler ve takipler oluşturmak, tüm fabrikalar için yıllık operasyon planına ve yeni projelere uygun üretim stratejilerinin yayılımını sağlamak, operasyonun her boyutunda sürekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli KPI ve aksiyon planlarını gözden geçirmek, üretim verimliliğini, girişimcilik zihniyetini, çalışanların mesleki gelişimini ve ilerlemesini sağlayacak en iyi uygulamaların yayılımına elverişli bir kültür oluşturmak gibi görev tanımlarıyla çalışmalarını sürdürecek.

Ahmet Yağcı kimdir?

19 Aralık 1971 Bursa doğumlu olan Ahmet Yağcı, 1989 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden, 1994 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve İngiltere Liverpool Üniversitesi MBA bölümlerinden mezun olmuştur.

Çok erken yaşlardan itibaren sorumluluk alarak, iş hayatına adım atan Yağcı; yaklaşık 25 yıllık liderlik ve farklı üretim operasyonlarında yönetim deneyimine sahiptir.

Milyon dolarlık maliyet düşürme, düşük performans gösteren operasyonlar için 180 derecelik dönüşüm, yeni kurulan işletmeler için hızlı büyüme, emniyet, üretkenlik ve finansal iyileştirmeler gibi önemli alanlar Yağcı'nın yönetim deneyimlerinden bazılarıdır.

Yağcı; Siemens, Yazaki, Johnson Controls Oto Donanım gibi dünyanın en büyük otomotiv firmalarında görev aldığı üst düzey yöneticilik pozisyonlarının ardından, Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Firmanın Hitachi Automotive Systems Group tarafından satın alınmasıyla, şirketin Bursa fabrikasında Genel Müdür olarak mesleki yaşantısına devam etmiştir. Bu süre zarfında Bursa fabrikası, yeni müşteriler ve projeler ile üstün performans göstererek iki katından daha fazla büyüme ve karlılığa sahip olmuştur.

Fransızca ve İngilizce bilen Yağcı, evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.