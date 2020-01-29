Fren üreticisi firmadan Türkiye’ye 20 milyon dolarlık yatırım!

Otomobil ve ticari araçların fren kontrol sistemleri ve diğer ileri teknolojileri geliştiren WABCO, Türkiye'deki ilk üretim tesisinin temellerini Sakarya'da attı.

Temel atma törenine, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jacques Esculier, WABCO'nun EMEA Bölgesi CEO'su Nick Rens, WABCO Türkiye Genel Müdürü Kâzım Eryılmaz, WABCO'nun Türkiye'deki partneri İntermobil Yönetim Kurulu Başkanı Nadine Perahya ve otomotiv sektörünün önde gelen firmaları ile sektör kuruluşlarından 200'e yakın üst düzey davetli katıldı.

TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

Türkiye'nin özellikle altyapı ve sağladığı lojistik imkanlarıyla yatırım yapılacak en önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen WABCO'nun EMEA Bölgesi CEO'su Nick Rens, “Sakarya fabrikasıyla, WABCO olarak Türkiye'nin sahip olduğu üretim ve mühendislik kabiliyetlerinden de faydalanabileceğiz. Bu sayede, WABCO'nun bölgedeki rekabet gücünü daha da artıracak, müşterilerimizle çok daha yakın bir bağ kurabilecek ve Türkiye’den Avrupa ve Orta Doğu’ya ürün akışını daha kolay sağlayabileceğiz“ dedi.