Geely’den ‘drone’ ile teslimat!

Volvo ve Lotus’un sahibi olan Geely müşteri ve çalışan güvenliği için farklı bir adımla gündem oldu. Dev grup geçen ay N95 filtre sistemine sahip, tam elektrikli SUV modelini tanıtmıştı. Geely bu otomobil modelini online olarak satın alan müşterilerine teslimat sırasında araçlarının anahtarlarını ‘drone’ ile teslim ederek tıbbi güvenliği bir üst seviyeye çıkartmış oldu.

Marka şubat ayından itibaren online olarak Icon isimli SUV modelini satmaya başlamıştı. Online olarak satın alınan otomobillerin teslimatı sırasında aracın anahtarları ‘drone’ ile teslim ediliyor. Bu teslimat şeklini ise marka, “Yeni sistem seçili bölgelerde yeni otomobil anahtarlarının müşteriye, kimse aracı almak için sokağa çıkmadan balkon veya camdan teslimat imkanını sağlıyor. Bunun amacı ise çalışan ve tüketici arasındaki mesafenin artırılması ve gerçek bir temassız sürecin oluşturulması.” olarak açıkladı.

Geely online olarak 10 bin araç teslimatını gerçekleştirdi. Bu araçları tamamıyla dezenfekte edip müşterilerin evlerine en yakın bayiilere araçları teslim ettiler. Bayiilerin ise bu araçları müşterilerine ‘drone’ yardımıyla teslim etmesi için, çalışanlarını bu araçları kullanmaları için eğitmesi gerekecek.

Bu durumun Geely’nin diğer markaları olan Lotus ve Volvo’da nasıl olacağı şimdilik belirsiz. Ancak Volvo ve Polestar markaları alışkın olmadığımız satın alma yönetmlerini tüketicilere uygulamışlardı. Care by Volvo müşterileri bir uygulama üzerinden satın almak istedikleri araç modelini belirleyip seçebiliyorlardı.