Gençler “Gelişim, Seninle” ile gelişecekler

Bp Türkiye, gençlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarladığı “Gelişim, Seninle” sosyal sorumluluk projesinin dijital ayağını haziran ayı itibarıyla başlattı. Proje, gençlerin içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği yetkinliklerle gelişimlerine katkı sağlarken, iş dünyasına hazırlanmalarına da yardımcı olacak. Gençleri, dijital platform ve üniversitelerle iş birliği içinde yüz yüze eğitim programları olmak üzere iki temel alanda destekleyecek projenin ilk fazı “gelisinseninle” web sitesi adıyla herkesin erişimine açık olarak planlandı.

“Gelişim, Seninle”nin yepyeni portalıyla gençler için gelişim evlerden de devam edebilecek. Haziran ayında hizmete giren dijital portalda gençler başta olmak üzere herkesin faydalanabileceği bilgi, haber, duyuru ve makaleler yer alıyor. ‘Kişisel Gelişim', ‘Çalışma Yaşamına Hazırlık', ‘Aktif Sorumlu Yurttaşlık' ve ‘Güncel' olmak üzere dört ana başlık altında bulunacak haberlerin yanı sıra iş hayatına hazırlık yolunda video ve online kapasite gelişim içerikleri de portalda yer alıyor.