General Motor ve Ford medikal ürün üretebilir!

General Motors CEO’su Mary Barra dev grubun üretimini 30 Mart tarihine kadar durduracağını açıkladıktan sonra Kuzey Amerika üretimini de askıya alacağını Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow ile görüştü. Kudlow Fox News’a yaptığı açıklamada otomobil üreticisi firmanın tıbbi solunum cihazı üretmeyi planladığını açıkladı.

GM sözcüsü Jeannine Ginivan, “Ülkenin zor zamanlar geçirdiği şu günlerde bazı çözümler bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle medikal ürün üretimi konusundan solunum cihazı üretimine destek olmak için ciddi çalışmalarımız var.” dedi.

Ford’tan gelen açıklamada ise, “Yönetim elinden geleni yapmaya hazır özellikle de medikal ekipman konusunda. Bu konuyla alakalı ABD hükümeti ile ön görüşmeyi yaptık, fizibiliteyi bekliyoruz.” denildi.

Çarşamba günü ABD Başkanı Trump, üreticilerin özellikle tıbbi solunum cihaz üretmeleri için gerekli olan Savunma Üretim Yasası’nı başlattı. Bu durum 2. Dünya Savaşı’nda Ford, GM ve diğer otomobil üreticilerinin tank, uçak ve benzeri askeri teçhizat üretmelerini sağlamıştı.



(REUTERS)