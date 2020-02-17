General Motors’da yaprak dökümü devam ediyor!

Holden’in Avusturalya, Yeni Zelanda ve Tayland pazarlarından çekilmesinden sonra General Motors Çin ve Amerika otomotiv pazarlarında varlığını sürdürmeye devam edecek. Dev grubun Çin’deki kârlılığının yüksek olması o pazardaki varlığını korumasını sağlıyor. Amerika’da ise durumla o kadar da kötü değil.

General Motors bu gelişmenin haricinde Çin’in Great Wall Motor firmasıyla Tayland’taki üretim tesisinin satışı konusunda anlaştı. Dev grup bu fabrikada Tayland pazarı için Chevrolet üretimi gerçekleştiriyordu. Böylece Chevrolet Tayland pazarında da çekilecek…

GM küresel faaliyetlerini yeniden düzeleme yolunda Amerika, Çin Latin Amerika ve Güney Kore pazarlarına daha bağımlı bir hâle gelmiş oluyor. Grup Başta Avrupa olmak üzere kâr oranı az ya da kârsız pazarlardan geri çekilmeyi hızlandırıyor.

Grubun Mali İşler Müdür Dhivya Suryadevara Şubat ayında yaptığı bir sunum sırasında GM’nin uluslararası operasyonlarında yapılanmaya gideceğini ve Çin’in dışındaki kâr marjı düşük olan pazarlarda yeniden yapılandırmalarla tekrar tek haneli orta seviyede kârlılık hedeflediğini belirtmişti.

GM CEO’su Mary Barra, “Sağlam ve güçlü getiriler elde etmek için doğru stratejilere sahip olduğumuz pazarlara yönelip odaklanacağız. Özellikle büyümeyi sağlayacağımız yatırımlara öncelik vereceğiz. Sık sık zor olsa bile doğrusunu yapacağımızı söyledim ve bu da onlardan biri” dedi. GM Vietnam, Endonezya ve Hindistan’da da çekilmişti. Ayrıca grup 2015 Chevrolet’yi Avrupa pazarından ve Rusya’dan 2015 yılında çıkmıştı.

(REUTERS)