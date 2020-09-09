General Motors’tan elektrikli otomobil için dev yatırım!

Autoblog’un haberine göre GM, Nikola’ya yaptığı yatırımla firmanın yüzde 11’lik hissesinin sahibi olacak. Nikola geliştirdiği elektrikli ve hidrojen yakıtlı pikap modelleriyle ünlenen bir marka olarak öne çıkıyor. Ayrıca Nikola’nın ilk yola çıkacak olan modeli The Badger, 2022 yılında yollarda olacak. Bu aracı isterseniz tam elektrikli isterseniz de hidrojen yakıt hücreli olarak satın alabileceksiniz.

Nikola markasını bulan ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Trevor Milton, “Bir araya gelerek tüm programlarımız için onaylanmış parçalara, GM’nin Ultium pil teknolojisine ve üretime hazır multimilyar dolarlık yakıt hücresi programına erişebiliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Nikola direkt olarak gelecek 10 yıl içinde elektrik motorlu araçlar için bilgi birikimi konusunda tedarikçi ve üretici pozisyonunda olacak bir firma. Sahip olduğumuz program ve üretime hazır sistemlerimizle en üst seviyede mühendislik ve yatırımcı güveni sağlıyoruz. En önemlisi GM, Nikola’nın başarılı olduğunu görecek bir paydaş pozisyonunda!” diyerek açıklamalarına devam etti.

GM’un Nikola markasına desteği ise maliyet düşürme alanında olacak. Ayrıca GM’nin Ultium pil sistemini ve Hydrotec hidrojen yakıt teknolojisini de kullanacak. Bu anlaşmanın karşılığında GM, Nikola’nın yeni çıkarılan adi hisse senetlerinden 2 milyar dolar değerinde olan kısmına sahip olacak.

GM bu ayın başında elektrikli otomobil ve otonom sürüş alanındaki bir diğer ortaklığını da Honda ile gerçekleştirdiğini açıklamıştı. GM’den bu ortaklıkla alakalı yapılan açıklama ise Japon üreticiyle birlikte hem içten yanmalı motor teknolojileri hem de batarya sistemleri üzerindeki maliyet paylaşımı şeklinde olacağı yönündeydi.

Nikola markası Badger modelinin pazarlama ve satışlarından sorumlu olacak. GM ise Nikola’nın üreteceği büyük araçlarına batarya tedariği gerçekleştirecek.

GM’nin yaptığı 2 milyar dolarlık yatırım Nikola’nın Badger modeli üretimini destekleyecek ve bu yatırımdan GM 4 milyar dolar bir yarar bekliyor. Nikola gelecek 10 yıl içinde pil ve güç aktarım organları maliyetlerinde 4 milyar doların üzerinde tasarruf etmeyi hedefliyor.

GM CEO’su Mary Barra, “Pil ve yakıt hücresi maliyetlerini düşürmek ve karlılığı artırmak için ölçek oluştururken birçok yüksek hacimli EV segmentindeki varlığımıza da büyütüyoruz.” dedi.

General Motors Buick, Cadillac, GMC ve Chevrolet markalarının çatı kuruluşu pozisyonunda. Bu markaların hepsi Amerika’da en çok tercih edilen araçlar arasında. Özellikle Chevrolet ve GMC’nin ürettiği pikap modelleri Amerika’da çok tercih ediliyor. Nikola markasının elektrikli pikap üretmesi GM’nin ilgisini çeken en önemli özelliklerden biri.