Global değeri en yüksek olan otomotiv markaları

Interbrand “2020 En İyi Global Markalar” araştırmasını tamamladı. Biz de bu araştırmada otomotiv sektörünü inceledik. Listede Türkiye’de üretim yapan dev markalarda yer alıyor. Ayrıca bu sıralama markaların global anlamda değerlerini de gösteriyor.

Listeye göz attığınızda 2020 yılında yüzde 8 değer kaybetmesine rağmen zirvede yer alan Japon otomotiv devi Toyota sizi karşılıyor. Toyota’nın global değeri ise 51.595 milyar dolar. Ayrıca marka genel listede 7. sırada yer alıyor.

Almanya’nın en önemli iki otomotiv markası olan Mercedes-Benz ve BMW’nin çekişmesi burada da devam ediyor. Pandemi sebebiyle yüzde 3 değer kaybeden Mercedes-Benz 49.268 milyar dolarla otomotivde 2. sırada, genel listede ise 8. sırada yer alıyor. Bavyeralı üretici BMW ise 39.756 milyar dolarlık değerle ezeli rakibinin hemen arkasında.

Türkiye’de de üretim tesisi olan ve 2021 yılının son aylarında üretimini sonlandıracağını açıklayan Honda ise listede 21.694 milyar dolarla 4. sırada yer alıyor. Genel listede ise Honda 20. sırada.

Yine Türkiye’de üretim operasyonu gerçekleştiren Hyundai ise yüzde 1 artışla 14.295 milyar dolarla otomotiv kategorisinde 5. sırada yer alıyor. Hyundai genel listede ise 36. sırada.

Dünyayı son 10 yıldır kasıp kavuran marka olan, Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise genel listede 12.785 milyar dolarlık değeriyle 40. sırada yer alıyor. Otomotiv kategorisinde ise marka Nissan, Volkswagen ve Ford gibi markaları geride bırakarak 6. sıradaki yerini almış.

İşte listenin geri kalanı;

1- Toyota -%8 51.595 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 7

2- Mercedes-Benz -%3 49.268 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 8

3- BMW -%4 39.756 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 11

4- Honda -%11 21.694 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 20

5- Hyundai +%1 14.295 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 36

6- Tesla (Listede yeni) 12.785 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 40

7- Ford -%12 12.568 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 42

8- Audi -%2 12.428 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 44

9- Volkswagen -%5 12.267 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 47

10- Porsche -%3 11.301 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 55

11- Nissan -%8 10.553 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 59

12- Ferrari -%1 6.379 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 79

13- Kia -%9 5.83 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 86

14- Land Rover -%13 5.077 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 93

15- Mini -%10 4.965 milyar dolar – Tüm markalar arasındaki yeri – 95