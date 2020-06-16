Gölcüklü Transit’e yeni donanımlar : Trail ve Active!

Active ve Trail donanımlı Transit modellerini yolda gördüğünüzde araçların ne kadar farklı tasarlandığını hemen anlıyorsunuz. Özellikle aracı baştan sonra saran tampon, çamurluk ve yan marşpiyelleri tamamlayan gövde kiti Transit’i bir van araçtan oldukça uzaklaştırmış.

Bu gövde ekstrasına bir ekte aracın Raptor modelinden gelen motor ızgarası olmuş. Bu ızgara siyah, geniş ve üzerinde marka logosu yerine sadece ‘Ford’ yazıyor.

Trail ve Active donanımlarında olan Transit ve Transit Custom modelleri yeni mekanik limitli kaydıran diferansiyele de (mLSD) sahip. Ayrıca akıllı dört çeker seçeneği de Transit’te bulunuyor.

Transit ve Transit Custom modellerine yapılan bu güncelleme aracın kullanım alanını genişletme temeline sahip. Özellikle hem aile hem de iş için bu araca sahip olan kullanıcılar işten arda kalan zamanlarda ailesiyle doğa aktivitelerini bu araç sayesinde gerçekleştirebilecek.

Ford Ticari Araçlar Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, “Active ve Trail modelleri, Transit aralığının ne kadar çok yönlü ve yetenekli olabileceğini gösteren önemli araçlarımız. Özellikle işten sonra aracını ailesiyle kullanmak isteyen tüketiciler için tercih sebebi olacaklar.” açıklamasını yaptı.

Her iki tasarıma daha yakından baktığınızda araçların ön arka tamponlarının farklı olduğunu ve off road aracı karakterinde olduklarını fark edeceksiniz. Yazı içerisinde belirttiğimiz gövde parçalarına ek olarak aracın 17 inç boyutundaki koyu renkli jantları da oldukça dikkat çekiyor.

Tüm Transit Trail ve Transit Custom Trail modelleri markanın ürettiği 2 litrelik EcoBlue dizel motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. Bu motor 130, 170 ve 185 beygir güç üreten 3 farklı versiyona sahip.

Buna ek olarak Transit Custom Trail modelini yine 2 litrelik EcoBlue motor ve buna ek olarak hibrit ünite ile satın alabilirsiniz.

Tourneo Custom Active versiyonunun ise standart ve uzun şaseli gövde tipleri mevcut. Transit Custom Active ise panel van olarak kısa ve uzun gövdeli tercih edilebiliyor. Ayrıca bu araç 3 ton taşıma kapasitesine de sahip oluyor.

Transit Custom Active double cab, yani ürünün en geniş gövdeli versiyonu ise hem yine aynı kısa ve uzun şaseli olarak hem de 3200 kg taşıma kapasiteli olarak tercih edilebiliyor.