Golf’ün en büyük rakibi Scala kaç para?

Skoda'nın VISION RS konseptinden ilham alarak geliştirilen otomobil, aynı zamanda markanın ileriye doğru attığı büyük bir adım temsil ediyor. Scala ismi, Latince “basamak“ veya “merdiven“ anlamına geliyor.

MQB A0 platformu üzerine yapılan Scala; verimli motorları, geniş iç hacmi ve dinamik hatlarıyla segmentinde büyük bir iddiaya sahip olacak. Bu altyapıyı kullanan VW AG diğer modelleri ise Seat Leon, Volkswagen Golf, Audi A3 gibi aynı segment modeller yer alıyor.

Scala, mümkün olan en uzun aks aralığıyla birlikte içeride konforlu ve teknolojik bir alan sunuyor. 2.636 mm dingil mesafesine sahip aracın uzunluğu 4.362 mm, genişliği 1.793 mm ve yüksekliği ise 1.471 mm. Aerodinamik tasarımı sayesinde ise rüzgar direnci katsayısı sadece 0.29 cd oldu. Otomobilin bagaj hacmi ise 467 litre!

Scala, Türkiye'de Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Elite donanım seviyesinde LED ön arka aydınlatmaları, 16 inç alaşım jantları, 6 hava yastığı, anahtarsız çalıştırma sistemi, E-Call (Acil Durum Çağrı Sistemi), 8 inç Bolero multimedya sistemi ve SmartLink gibi özellikler yer alıyor. Premium donanım seviyesi ise Elite donanımlarına ek olarak Top LED arka aydınlatmalar, 3D Dinamik arka sinyal lambaları, uzatılmış arka cam, çift bölgeli otomatik klima, beyaz ambiyans aydınlatması, Suedia/kumaş döşemeler ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklere sahip.

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2 BENZİNLİ 1 DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Giriş seviyesi motor seçeneği 115 PS güce sahip 1.0 TSI motor yer alırken, daha fazla performans isteyenler için 150 PS güç üreten 1.5 TSI ACT güç ünitesi bulunuyor. Bununla birlikte Scala'yı dizel motorla tercih etmek isteyenler için 115 PS'lik 1.6 TDI güç ünitesi yer alıyor.

GENÇ BİR ÜRÜN GAMINA SAHİBİZ

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, markada model çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yükselen bir trend içinde olmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Son dönemde Skoda markası, model çeşitliliğini önemli oranda artırdı. Bildiğiniz gibi SUV modellerimiz, yenilenen Superb ve yakında aramıza katılacak yeni Octavia ile genç bir ürün gamına sahibiz. Bugün yakından tanıyacağınız Scala en yeni modellerimizden biri olarak müşterilerimize sunuluyor. Rekabetin çok büyük olduğu hatchback segmentinin vazgeçilmez modellerinden biri olacağını düşündüğümüz Scala, markanın yükselen trendinde temel taşlardan biri olacak” dedi.

2020 YILI İÇİN HEDEF 7 BİN SCALA

Marka genel müdürü Zafer Başar sözlerine, “Skoda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyüme hedefleri olan bir markadır. Scala da bu hedeflerimize ulaşma yolunda bize destek olacak önemli bir modelimiz. Skoda markası olarak 2020'nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Yeni Scala modelimizin de getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Yeni Scala için 2020 yılı satış hedefimiz ise 7.000 adet. Önümüzdeki dönemde ilk 5 marka arasına girip yüzde 7 pazar payı alma hedefimize önemli destek sağlayacak modellerden biri olacak. Yeni Octavia'nın da gelişiyle birlikte tüm segmentlerdeki temsil oranımızı yüzde 92'ye çıkararak, her türlü beklentiye sahip kullanıcılar için alternatif modeller sunacağız.“ diye bitirdi.