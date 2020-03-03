Golf’ün en hızlı versiyonları ortaya çıktı!

Volkswagen'in, ilk olarak 45 yıl önce Frankfurt’taki Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) sergilediği Golf GTI’ın sekizinci nesli otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Yeni Golf GTI, dijital kokpit ve akıllı sürüş asistan sistemlerinin yanı sıra, güçlü ve şık tasarımıyla fark yaratıyor. 245 hp güç çıkışı üreten 2,0 litre TSI motora sahip Golf GTI, 370 Nm tork sağlıyor. Dört silindirli motorda 6 vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

EN HIZLI DİZEL GOLF: GTD

Golf GTD, 200 hp gücü, SCR teknolojisi sayesinde son derece temiz 2,0 litrelik dört silindirli dizel TDI motoru ve 400 Nm gibi etkileyici tork değeriyle dinamizm ve yüksek verimliliği, düşük emisyonla bir arada sunuyor.

HEM ÇEVRECİ HEM DE SPORCU

Golf GTE modeli, TSI benzinli motorun elektrikli motor ile çalışmasıyla 245 hp güç üreterek, Golf GTI’ın performans seviyesine ulaşıyor. Maksimum 400 Nm tork üreten model, elektrik motor gücüyle yaklaşık 60 kilometre yol alabiliyor. Yeni Golf GTE, tamamen elektrikli sürüş modunda 130 km/s’e varan hıza ulaşabiliyor.