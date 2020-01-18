Groupe PSA, 2019 yılında tüm dünyada 3,5 milyon adet sattı

2025 yılına kadar tamamen elektrikli bir ürün gamı sunma stratejisiyle hareket eden Groupe PSA pazara 10 yeni şarj edilebilir hibrit veya tamamen elektrikli model sundu. Grup 2021 yılının sonuna kadar 13 adet elektrikli model daha sunarak tamamen elektrikli bir ürün gamı sunma hedefinin %50'sini yerine getirmiş olacak.

Groupe PSA'nın 2019 yılından bu yana tanıttığı her yeni modelin bir elektrikli veya bir şarj edilebilir hibrit versiyonu bulunuyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARINI ARTTIRDI!

Grup 2019 yılında 554.000 adedi hafif ticari ve 211.000 adedi binek otomobil türevi olmak üzere toplam 765.000 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Grup son üç yılda yenilenen hafif ticari araç modellerinin de katkısıyla Avrupa'da %25,1 paya ulaşarak konumunu güçlendirdi.

Peugeot Expert, Citroën Jumpy ve Opel Vivaro 2020 yılından itibaren tamamen elektrikli versiyonlarla yollara çıkacak ve 2021 yılında ise tüm hafif ticari araç ürün gamı (ve binek otomobil eşdeğeri) elektrikliye geçiş yapacak.

AVRUPA’DA PAZAR PAYINI KORUDULAR!

Grup, %1,3 büyüyen bir pazarda %16,8 payı elde ederek konumunu korudu. Özellikle İtalya (+0,5 puan) ve İspanya’da (+0,2 puan) büyüyen Grup, Fransa ve İngiltere'de konumunu korurken, Almanya’da (-0,6 puan) hafif bir düşüş yaşadı.

2019, Peugeot için atılım yılı oldu. Marka 2020 yılında satışlarını artırmak üzere B segmentteki ürünlerini yeniledi. Satışa sunulan elektrikli Peugeot e-208 ve e-2008 ile şarj edilebilir hibrit Peugeot 3008 Hybrid ve 508 Hybrid sedan ve station wagon pazarın en düşük CO2 emisyon değeriyle dikkat çekiyor.

Citroën, Avrupa’daki en çok satan 12 marka arasına girdi. Markanın performansında 2019 yılının Ocak ayında satışa sunulan C5 Aircross SUV önemli bir paya sahip oldu. Modelin 2020 yılında ayrıca şarj edilebilir hibrit versiyonu satışa sunulacak.

DS Automobiles satışlarını özellikle yılın ikinci yarısında (+%56) küresel çapta artırdı. DS, DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modelleri ve her geçen gün yaygınlaşan ve bugüne kadar 356 noktaya ulaşan satış ağı ile başta Fransa olmak üzere konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Opel Vauxhall stratejisini kârlı satış kanalları ve pazara odakladı. Temel model stratejisi uygulayan Opel Vauxhall gelecekteki zorlu CO2 hedeflerini karşılamak için doğru adımlar attı. Özellikle Grandland X (+%29) ve Crossland X (+%28) SUV’lar ile hafif ticari araçlar (+%20) başarılıydı.