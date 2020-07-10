GT4 Avrupa Serisi için geri sayım başladı!

Borusan Otomotiv Motorsport, kazandığı şampiyonlukları ve BMW'nin global basın sitesinde de kendine yer bularak ülkemizin tanıtımına katkıda bulunuyor! Ayrıca takım menajeri Ahmet Köseleci, pandemi döneminin yol açtığı tedirginliğe rağmen özellikle BOM E-Team'in online olarak düzenlenen bir çok organizasyonda kendine yer bulduğunu belirtti. Buna ek olarak Covid-19 araştırmaları için yaratılan fonlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen çeşitli turnuvalarda da yer aldıklarını söyledi.

DİNLENDİK AMA PİSTLERDEN UZAK KALDIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ…

Borusan Otomotiv Motorsport olarak, kurulduğu günden bugüne kadar, çok yoğun bir takvimde yarıştıklarını belirten Takım Menajeri Ahmet Köseleci, pandemi döneminde dinlenmek için zaman bulduklarını, fakat aynı zamanda pistlerden uzak kaldıkları için de biraz sıkıldıklarını belirtti.

GT4 Avrupa Serisi'nin 25 Temmuz'da gerçekleşecek ilk yarışını sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Köseleci, “Sezona Mart ya da Nisan ayında başlamaya alışığız, bu yüzden tekrar yolda olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Imola bizim favori pistlerimizden biri ve yedinci kez orada yarışacağız. Sezonun ilk yarışı orada olacağı için ayrıca çok mutluyuz.” dedi.