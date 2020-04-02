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Günde 1000 maske, 200 yüz kalkanı üretiyorlar!

İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, Bologna'daki fabrikasında günde 1000 maske ve 200 adet yüz koruma kalkanı Corona virüsü salgınında hastanelere destek oluyor!

Sozcu.com.tr
13:26 -
Haberler Otomotiv
Günde 1000 maske, 200 yüz kalkanı üretiyorlar!

Bologna’da yer alan Sant'Orsola-Malpighi Hastanesi’nde kullanılmak üzere bölgede üretim gerçekleştiren Lamborgihini maske ve yüz koruma kalkanı üretmeye başladı. Firma günde 1000 adet maske ve 200 adet yüz koruma kalkanı üretebiliyor.

Marka CEO’su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, “Acil durum boyunca somut bir katkımız olsun istiyoruz.” dedi. Domenicali, “Sant'Orsola-Malpighi Hastanesi ile uzun yıllardır süren bir bağlantımız var. Bu salgını her gün mücadelede ön sıralarda yer alanları destekleyerek kazanacağız.” diye ekledi.

Bologna Corona coronavirüs otomobil
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