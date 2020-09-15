Güneş enerjili istasyon sayısı artmaya devam ediyor

2019 yılında Muğla Bodrum'da Paşalılar Petrol (42,075 kWp) ile başladığı güneş enerjili istasyon projesine, daha sonra sırasıyla İzmir Çiğli'de Yaman Petrol (44,28 kWp), Torbalı'da As Mira Petrol (42,24 kWp), Antalya Alanya'da Ali Şahin Petrol (70,62 kWp) ve son olarak da Ankara'da Kadem Petrol (59,40 kWp) eklendi. Proje dahilindeki Petrol Ofisi istasyonları elektrik ihtiyaçlarının tamamına yakınının güneş enerjisinden karşılamalarının yanı sıra ürettikleri fazla enerjiyi de şebekeye veriyorlar.

Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, “Petrol Ofisi, 79 yıldır olduğu gibi bugün de doğduğu bu topraklara karşı duyduğu sorumlulukla, ülkemize, sektörlerimize ve topluma katkı sağlayacak önemli adımlar atıyor. Sektörlerindeki liderliğin yüklediği misyon ile geliştirmelere, yeniliklere imza atıyor, öncülük yapıyor. Bu 5 istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden elde etmesi de işte bu yaklaşımımızın, felsefemizin bir yansıması ve en güzel örneklerinden biridir. Bu alanda da de lidere yakışır şekilde özen ve titizlikle hareket ettik, en iyisini, en idealini, ileri teknolojiyi hedefledik. Bu konudaki hedeflerimizi herhangi bir rakamla sınırlamadık. Uygun ve istekli olan, mümkün olan her istasyonumuzun elektrik ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılayabilmesi arzusu taşıyoruz” dedi.