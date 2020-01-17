Güvenli bir otomobilde bulunması gereken 5 özellik

AKILLI LED FARLAR

Işık seviyesini yol ve hava şartlarına göre otomatik olarak ayarlayabilen akıllı LED farlar, özellikle gece yolculukları için vazgeçilmez güvenlik teknolojileri arasında yer alıyor. Ayrıca akıllı LED farlarda virajlarda ek aydınlatma gibi özel seçenekler de bulunuyor. Güvenliği üst seviyelere çıkaran bu farlar aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlıyor.

OTONOM ACİL FRENLEME (AEB)

Dikkat dağınıklığı, yetersiz fren gücü ve doğru anda fren yapmamak gibi birçok unsur trafik kazalarını tetikliyor. Bu tarz durumların yaşanmasını engellemek veya en aza indirgemek için çalışmalar sürürken, AEB sistemleri, kazayı önceden algılayabilen ve müdahale edebilen sistemler olarak her geçen gün önem kazanıyor.

UYARLANABİLİR SEYİR KONTROLÜ (ACC)

Zincirleme kazaların büyük çoğunluğu araç takip mesafesinin yeteri kadar korunmamasından dolayı kaynaklandığı biliniyor. Geliştirilen ACC sistemleri ile araçlarda bulunan sensörler otonom olarak araç takip mesafesini koruyor ve olası kazaların önüne geçiyor.

SERİT YARDIMI

Odaklanamamak ve uykulu araç kullanmak aracın bulunduğu şeritten çıkmasını sağlayan en önemli faktörler. Şeritten çıkıldığı takdirde direksiyon hakimiyetini otonom olarak eline alan şerit yardım sistemi, yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesini sağlıyor.

EMNİYETLİ ÇIKIŞ YARDIMI

Kör nokta algılayıcı sistemlerle birlikte adımları atılan ve bu sistemlerin bir uzantısı sayılan emniyetli çıkış yardımı da araç içindeki güvenliği sağlayan en önemli teknolojiler arasında yer alıyor. Araçtan inme durumlarında herhangi bir aracın tehdit oluşturduğunu algılayan bu sistem, kapıların otomatik olarak kilitlenmesini sağlıyor.