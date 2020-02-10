Hasar onarımı ile milyar TL tasarruf!

RS Servis, 2019 yılında 57 servis noktasında, toplam 244.685 adet araç onarımı gerçekleştirerek liderliğini korudu. 350.000 adet mobil parça onarımıyla 249 Milyon TL’lik tasarruf sağlayan RS Servis, 2019 yılını yüzde %12 büyüme ile kapadı.

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, “2019 yılında araç satışlarında %30 oranında daralma yaşanmasına karşılık RS Servis olarak yılı yüzde %12 büyüme ile kapattık. Mobil parça onarımında yüzde %72 pazar payıyla liderliğini koruyan olan RS Servis markamızla, 2020 yılında yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle ekonomimize katkı sağlamaya, Türkiye’mize yeni yatırımlar yapmaya tüm hızla devam edeceğiz. Bayii sayımızı 61 adete çıkarmayı hedeflediğimiz 2020 yılında mekanik onarımla ile birlikte yüzde %20 büyümeyi öngörüyoruz” yorumunda bulundu.

ÖZEL SERVİSLERİN KURUMSALLAŞMASI GEREK!

2018 yılından itibaren dalgalanan döviz kurları, yavaşlayan sıfır kilometre araç satışları ve değişen sektör dinamikleri sebebiyle geçtiğimiz yıl özel servislerden çok yetkili servislerin pazar daralmasıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, “Sıfır kilometre araç pazarının küçülme etkilerini geçtiğimiz yıl özel servisler hissetmedi; çünkü minimum 2 yıl garantili olan sıfır kilometre araçlar, 2-3 yılın ardından özel servislerle tanışıyor. Bu sebeple özel servisler yüzde 40’a varan pazar daralmasının etkilerini bu yılın son çeyreğinde hissedecek.” dedi.

Ayrıca Ünaldı, “2018 yılının ikinci yarısı itibariyle herkes enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapma hedefindeyken, bazı yedek parça ithalatçıları, yüzde 150’ye varan zamlar yaptı. 100 bin TL’lik bazı araçların bakım maliyeti 10 bin TL’ye kadar çıktı; dolayısıyla servis girişleri de azaldı. Yedek parça sektörünün şeffaf bir şekilde web sitelerinde parça fiyatlarını güncel bir şekilde yayınlaması en etkili çözüm. Öte yandan gün geçtikçe araç sahiplerinin hizmet konusunda ihtiyaç ve beklentileri artıyor; geçmişten gelen bazı alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Geniş bir çerçeveden baktığınızda özel servislerin tüm bu zorluklarla başa çıkması için artık belirli standartlara ulaşarak kurumsallaşması ve birlik halinde hareket etmesi gerekiyor” diye ekledi.