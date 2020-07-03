Haziran ayı satışları beklentilerin üzerinde!

2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Türkiye’de de olduğu gibi yerini normalleşmeye bırakıyor. Salgın otomotiv gibi büyük sektörleri tüm dünyada direkt olarak etkiledi. Üretim tesisleri faaliyetlerine ara verdi, iletişim kısıtlandı ve pazarlama faaliyetleri durdu. Haziran ayı ile birlikte birçok pazarda normale dönmeye başlayan işler Türkiye otomotiv pazarında da hareketliliğe yol açtı.

Nisan ve mayıs aylarında bir önceki yılın ve birer önceki dönemlerin altında seyreden satışlar durumun ciddiyetini bizlere gösterirken haziran ayı ile birlikte hareketlilik başladı. Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daralan pazar, mayıs ayında ise yüzde 2.4 daralmımştı.

HAZİRAN AYINDA SATIŞLAR ZİRVE YAPTI!

Yeni otomobil arzı az olmasına rağmen çoğu uzman yeterli araç olsa pazarın daha fazla adetlerde olacağını belirtti. Haziran ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı beklentilerin üstünde büyüyerek yüzde 66 artışla 70 bin 973 adet olarak gerçekleşti. 6 ay sonundaki büyüme ise yüzde 30 oldu.

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