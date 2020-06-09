Haziranda rekor kırdılar

MOOV by Garenta'daki araçlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 1-7 Haziran haftasında yaklaşık 30 bin defadan fazla kullanıldı ve satış hacmi olarak yeni bir rekor kırıldı.

Daha önce 22 Mayıs Cuma günü bugüne kadarki en yüksek satış hacmine ulaştıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Salgın döneminde toplu taşıma kullanım oranları yüzde 85'e kadar düştü. Araç paylaşımı hizmeti sunduğumuz MOOV by Garenta'da salgın döneminde ulaşım ihtiyacına önemli ölçüde katkıda bulunduk ve rekorlara imza attık. Normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı haziran ayı itibarıyla talebin artmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta MOOV by Garenta'daki araçlarımız 31 bin 717 kez kiralandı. Hafta sonunda ise 10 bin defaya yakın kiralama işlemi gerçekleştirildi. 1-7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre kullanım oranında yüzde 93 artış yaşandı. Araç paylaşımına salgından sonra ilginin artacağını düşünüyorduk ve normalleşme adımlarının atıldığı ilk haftada gördüğümüz ciddi talep artışı bu düşüncemizi doğruladı” dedi.