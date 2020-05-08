Haziran ortasınadn itibaren canlanma bekliyoruz…

Varank, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının otomotiv sektörüne etkilerini değerlendirmek amacıyla Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) üyeleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.

TÜRKİYE KÜRESEL KRİZDE BAŞARILI BİR SINAV VERİYOR

Türkiye Covid-19’un ekonomik etkilerini nisan ayında görmeye başladı. AB başta olmak üzere dünyanın her büyük pazarında üretim kayıpları ciddi boyutlara doğru ilerliyor. Bizi en çok ilgilendiren pazarlar olan Avrupa Birliği’nde otomotiv sektörünün nisan ayı karnesi kayıplardan oluşuyor. Fransa yüzde 89, İngiltere yüzde 97, İtalya yüzde 98 gibi satış kayıpları mevcut.

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“Sektör Çin’de yüzde 46, ABD’de yüzde 39 daraldı. Doğal olarak gidişat bizi de etkiledi. İç talebi ele aldığımızda, orası da tabiî ki halkımızın sağlığını korumak için aldığımız tedbirler sebebiyle etkilendi.”

Varank, bu noktada otomotiv ana ve tedarik sanayisinin taşıdığı önemin farkında olduklarını bildirdi. Bakan, sektördeki sıkıntıları gidermek için hemen harekete geçtiklerini vurguladı. Otomotiv sektörünü yakından takip ettiklerini ve yurt dışı piyasalarının yeniden açılmaya başladığını söyledi.

Avrupa Otomobil İmalatçıları Derneğinin, Avrupa’da 298 otomobil fabrikasının yeniden üretime başladığını duyurdu. 11 Mayıs’ta Almanya, İspanya ve İtalya’daki otomotiv ana sanayi fabrikalarının tamamı açılıyor.

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Varank, “Salgının hızına bağlı olmakla birlikte, haziran ortasından itibaren otomotiv sektöründe bir canlanma bekleyebiliriz. Tedarik sanayisinin, salgın sonrası döneme en iyi şekilde hazırlıklı olması gerekiyor. Aslında, yeni normali de sizler şekillendireceksiniz. İşte tam bu noktada 5 temel tavsiyemiz var. Birincisi ve en önemlisi, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. İkinci beklentimiz dinamik olmanız. Üçüncü olarak tedarikçinize sahip çıkın. Dördüncü olarak yerlileşme oranlarınızı artırın. Son önerim ise dijital teknolojilere yatırım yapmanız.” dedi.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Varank, “TOGG’un 100’ün üzerinde TAYSAD üyesiyle gizlilik anlaşması imzaladığını ve tedarikçi görüşmeleri yaptığını biliyorum. Hatta önemli bir kısmının seçiminin tamamlandığından haberim var. Buradaki iş birliği, hem yerlileşme politikalarımız hem de sektöre kazandıracağı ivme açısından kritik öneme sahip. Otomotiv sektörünün Türkiye için taşıdığı önemi biliyoruz. TAYSAD Başkanımız 50 firmamızın kendi kendine harekete geçerek, sağlık sektörüne yönelik üretim yaptığından bahsetti. Bu firmaların bir kısmının solunum cihazında da parçaları var. Buradan bütün şirketlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.