Haziranda da ilk yarı yılda da 6. sıradayız!

Otomotiv pazarı 2020 Haziran ayında yüzde 24 azaldı ve 1.335.802 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1.756.553 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı ve toplam 1.131.843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1.491.465 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 Haziran ayında yüzde 13,6 azaldı ve 177.807 adede düştü. 2019 Haziran ayında 205.740 adet satış gerçekleşmişti.

Otomotiv pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 38,9 azaldı ve 6.011.918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 9.834.542 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5.101.669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8.427.639 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 33,8 azaldı ve 758.166 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1.144.454 adet satış gerçekleşmişti.

2020 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 30,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. ülke ve yüzde 30,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AVRUPA ÜLKELERİNDE DURUMLAR NASIL?

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54 ile Portekiz, yüzde 48,9 ile Hırvatistan ve yüzde 44,1 ile Litvanya'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran tek pazar yüzde 1,4 ile Fransa oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz'de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.