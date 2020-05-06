Hem ailelere hem de gençlere çok uygun!

Markanın kompakt sınıftaki temsilcisi olan A-Serisi’nin altyapısı üzerine inşa edilen B-Serisi, sunduğu geniş hacmi, yüksek tavanı ve alçak bagaj eşiğiyle ilk etapta kendisini ailelere sevdirmeyi başarıyor.

Otomobili ilk defa dışarıdan gördüğünüzde bir önceki versiyona göre biraz daha yumuşamış tasarım detayları hemen göze çarpıyor.

A-Serisi andıran farlar bu modelde biraz daha yukarı konumlandırılmış. Ayrıca yüksek tavan büyük ön cam ile desteklenmiş. Bu yüzden otomobile önden baktığınızdan A-Serisi’nin biraz daha yükseği olduğunu hemen fark ediyorsunuz.

B-Serisi’nin yan profilini incelediğinizde ise uzunluğu fazla olan kapı camları yine otomobilin tavan yüksekliğini destekliyor. Ayrıca profildeki temiz detaylar otomobilin şık tasarımını destekliyor.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise karşınıza A-Serisi’nden tanıdık olan stoplar çıkıyor. Ancak büyük ve uzun bagaj kapağı aracın arkasının ne kadar geniş olduğunu resmen gösteriyor.

Geniş ve uzun bagaj kapağı sayesinde aracın yükleme eşiği de oldukça alçak bir seviyede olmuş.

Arka kısımda bir diğer unsur ise egzoz gibi görünen ama sadece görsel olarak tasarlanan egzoz ve difüzör olmuş. Bu detay otomobilin arka kısmındaki durgunluğu az da olsa hareketlendirmiş.

Gelelim yeni B-Serisi’nin içine. Sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda açık renkli döşemeli koltuklar sizi karşılıyor.

Sürücü koltuğuna oturduğunuzda ise karşınıza çıkan Command ekran E-Serisi’ndeki kadar büyük olmasa da en az o kadar heyecan verici diyebilirim.

Direksiyonun arkasındaki ekran gösterge tablosunu ve yol bilgisayarını size gösterirken hemen yanındaki aynı boyutta olan ekrandan ise multimedya sistemine erişebiliyorsunuz.

Üç kollu fonksiyonel direksiyon gösterge tablosundaki değişimi, ses sistemini ve hız sabitleme sistemini kolayca kontrol etmenizi sağlarken arkada kalan kulakçıklarla vites değişimlerini de gerçekleştirebiliyorsunuz.

Otomobilin vites kolu direksiyonun yanına konumlandırılırken orta konsolda daha geniş eşya gözleri ve farklı ensturmanlar kullanımına da imkan sağlanmış.

Bu farklı ensturmanlardan biri mutimedya sistemini kontrol edebileceğiniz dokunmatik alan. Bu tarz aksesuarlar benim açımdan hiç kullanışlı değiller, özellikle trafikte seyir halindeyken bu ünite üzerinden sistemde farklı bir radyo frekansını kolayca ayarlayan 3 kişi yoktur! Bu bölümün hemen ortasında ise geniş bir saklama ve eşya gözü yer alıyor. Arkasında da kol dayama ve tabiî ki orada da geniş bir saklama alanı mevcut.

Gelelim B-Serisi’nin boyutlarına. Otomobil 4419 mm uzunluğa, 1796 mm genişliğe ve 1567 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçüler A-Serisi ile kıyaslandığında ise yükseklik hariç aynı diyebilirim. A-Serisi’nin yüksekliği ise 1440 mm olarak belirtilmiş.

B-Serisi 2729 mm’lik aks mesafesine sahip ve bu değer A-Serisi ile aynı.

Test otomobilimiz olan B-Serisi 180 kodlu, benzinli motorlu olan versiyon. Bu otomobil ağırlığı ise 1410 kg olarak belirtilmiş. Bagaj hacmi ise en az 445 lt.

B180’nin motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza Daimler mühendislerinin geliştirdiği, Renault ve Nissan markalarında da kullanılan 1.3 litrelik 163 beygir güç üreten turbo beslemeli motoru çıkıyor. Motor gücünü 7 ileri çift kavramalı şanzımanıyla ön tekerleklere gayet başarılı bir biçimde aktarıyor.

Bu motor için son yıllarda kullandığım en başarılı düşük hacimli ünite diyebilirim. Performans açısından hangi modelde kullandıysam beni hiç üzmedi. Tüketim açısında da gayet başarılı olduğunu belirtmemde fayda var.

B180’ni kullandığım 300 km boyunca otomobil bana ortalama olarak 7.4 lt / 100 km ortalama yakıt tüketim verisi sundu.

Otomobilin sürücü koltuğuna oturduğunuzda ise ilk hissettiğiniz şey ise yüksek sürüş pozisyonu oluyor. A-Serisi’ne kıyasla oldukça yüksek olan koltuk sanki yemek masasında oturuyormuşsunuz gibi düşünmenize sebep olabilir.

B-Serisi’nin ferah iç mekanı cam tavanla içeriyi daha da eğlenceli hale getirmiş. Tüm bunlara ek olarak Mercedes’in Command sistemi de otomobilin aile aracı formundan daha eğlenceli bir forma ulaşmasını sağlamış.

Yeni nesil otomobillerde sunulan güvenlik sistemlerinden B180 de nasibine düşeni almış. Aktif şerit takip, acil fren yapma, kör nokta uyarı sistemi gibi onlarca sistem otomobilde bulunuyor. Ancak sürüş esnasında özellikle şerit takip sisteminin ve acil fren sisteminin sürekli tetikte olması işleri bazen istemediğiniz noktaya götürebiliyor.

Otomobil ülkemizde dizel ve benzinli olmak üzere 2 farklı motor seçeneği ve 3 farklı donanımla satın alınabiliyor. Yeni B-Serisi’nin 180 kodlu benzinli motorlu versiyonunun başlangıç olan satış fiyatı ise 255 bin 500 TL olarak belirtilmiş. Dizel motorlu versiyonun başlangıç fiyatı da 275 bin 500 TL.