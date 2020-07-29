Hem fiyatları uçtu hem de haziranda satışları yüzde 94 yükseldi

Türkiye'de son dönemde en çok altın ve 2. el otomobil fiyatlarındaki yükseliş konuşuluyor. Pandemi nedeniyle sıfır araç bulunurluğunun düşmesiyle birlikte 2. ele yönelik talep artışının fiyatları aşırı yükseltmesi 2-3 aydır ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Hemen hemen her gün sosyal medyada, internette, televizyonlarda 2.el otomobil fiyatlarının sıfır otomobilleri geçmesi, oluşan balon tartışılıyor.

YÜZDE 94 BÜYÜDÜ

Peki bu kadar çok konuşulmaya rağmen nisanda yüzde 50, mayıs ayında yüzde 26 düşen 2. el piyasası haziran ayında nasıl bir performans gösterdi. Haziran ayı önemli çünkü kamu bankaları tarafından 2. el araçlara yönelik de markası ne olursa olsun düşük faizli kredi kampanyası başlatıldı. EBS Danışmanlık’ın raporuna göre nisan, mayıs aylarındaki daralmadan sonra 2. el otomobil pazarı haziran ayında bir önceki yıl haziran ayına göre yüzde 93,36 oranında artarak 773 bin 260 adede ulaştı.

Ocak-Haziran döneminde ise ikinci el otomobil satışlarında yüzde 21,43 oranında bir büyüme yaşanarak pazar 3 milyon 128 bin 945 adede ulaştı. 2. el otomobil pazarı nisan ve mayıs aylarında önceki yıla göre daralırken, haziran ayında mayıs ayına göre %102 oranında bir büyüme yaşandı.

5 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

2019 yılı ilk 6 aylık dönemde yeni araç satışlarında hurda teşviki, ÖTV teşviki ve KDV teşvikinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle 2019 Haziran ayı son 5 yılın en düşük seviyelerinden biriydi. Haziran ayında ulaşılan pazar aslında 2019 Aralık ayı pazarına denk geliyor. Haziran ayında hafif ticari araç (HTA) pazarı ise yüzde 94,72 artarak 196 bin 998 adete ulaşırken, yılın ilk 6 ayında ise yüzde 21,35 oranında büyüme ile pazar 810 bin 285 adede ulaştı.

Otomobil ve HTA'dan oluşan toplam 2.el araç pazarı ise haziranda yüzde 93,63 artışla 970 bin 258 adede çıkarken, 6 ay sonunda ise yüzde 21,42 artarak 3 milyon 939 bin 230 adede ulaştı.